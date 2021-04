The Falcon and The Winter Soldier: il cameo e cosa potrebbe significare per i prossimi film del MCU

Attenzione: SPOILER dall’episodio 5 di The Falcon and The Winter Soldier

Black Widow dei Marvel Studios potrebbe includere il nuovo personaggio introdotto in The Falcon and The Winter Soldier, la Valentina Allegra de Fontaine di Julia Louis-Dreyfus.

Quando il programma di rilascio della Fase 4 è stato originariamente annunciato nel 2019, Black Widow avrebbe dovuto dare il via al nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe nel 2020. The Falcon and The Winter Soldier doveva anche essere il primo spettacolo MCU / Disney +. Poiché entrambi i progetti sono stati ritardati a causa di COVID-19, si vociferava fortemente che ci fosse una connessione tra di loro.

The Falcon and The Winter Soldier è attualmente a un episodio dalla conclusione della sua prima stagione e Black Widow è ancora a pochi mesi dall’uscita. Nell’episodio 5 dello spettacolo Disney +, un personaggio nuovo di zecca si è unito al MCU. La star di Seinfeld e Veep, Julia Louis-Dreyfus, ha fatto un’apparizione a sorpresa nei panni di Valentina Allegra de Fontaine, che è un personaggio dei fumetti con legami con lo SHIELD, Hydra e altri.

La scena di Louis-Dreyfus in The Falcon and The Winter Soldier è piuttosto breve e sembra introdurla per un futuro ritorno. Anche se ciò potrebbe accadere prima della conclusione dello spettacolo Disney +, sembra che la sua prossima apparizione sia già in programma.

Poco dopo la messa in streaming dell’episodio 5 di The Falcon and The Winter Soldier su Disney +, Vanity Fair ha pubblicato un articolo che condivideva nuove informazioni sul futuro del MCU di Louis-Dreyfus. Fonti vicine alla produzione hanno detto loro che inizialmente avrebbe dovuto debuttare come Valentina Allegra de Fontaine in Black Widow. Non ci sono informazioni sulla dimensione del ruolo o se i Marvel Studios stiano cambiando questo piano a causa del rimescolamento della lista di rilascio della Fase 4. Tutto ciò che si sa in questo momento è che Louis-Dreyfus doveva apparire in Black Widow, e potrebbe ancora essere il caso quando il film uscirà nelle sale e su Disney + questo luglio.

Se i Marvel Studios manterranno Louis-Dreyfus in Black Widow, questo sarà un esempio delle modifiche alla data d’uscita della Fase 4 che alterano il modo in cui i fan vivono e reagiscono alle storie in questione. Il piano originale avrebbe visto Valentina debuttare in Black Widow e forse fornire maggiori informazioni sul suo personaggio. Invece di far sapere agli spettatori di The Falcon and The Winter Soldier chi è e cosa sta facendo, è ora nello show Disney + per presentare il suo personaggio. Ciò mette Black Widow nella posizione di presentare un personaggio con cui il pubblico ha già familiarità.

La possibilità che Louis-Dreyfus ritorni nei panni di Valentina Allegra de Fontaine in Black Widow solleva molte domande sul ruolo che interpreterà nel film. Il personaggio è stato rivelato essere una spia russa nei fumetti in modo che la storia potesse essere ciò che la lega al film solista di Natasha Romanoff. Ora che è stata vista reclutare John Walker in The Falcon and The Winter Soldier, forse Val apparirà in Black Widow per creare il suo superteam. Reclutare Yelena Belova o Taskmaster potrebbe essere uno scenario possibile se Val o le persone per cui lavora stanno mettendo insieme i Thunderbolts, o qualcosa di simile. Ora dovremo aspettare e vedere se Louis-Dreyfus sarà in Black Widow.

Mi piace: Mi piace Caricamento...