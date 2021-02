The Falcon and the Winter Soldier: il nuovo trailer trasmesso durante il Super Bowl

Disney + ha rilasciato ieri notte un nuovissimo trailer di The Falcon and the Winter Soldier, e visto che non tutti stanno svegli fino alle 2 per vedere questo tipo di cose, eccolo qua.

Il lato TV del MCU è già vivo e vegeto su Disney +, con WandaVision attualmente nel bel mezzo della sua corsa e fan entusiasti episodio dopo episodio. The Falcon and the Winter Soldier sarà il prossimo nella line-up Marvel Disney +, con Loki, What If …? e Hawkeye in arrivo nel corso dell’anno. Anthony Mackie e Sebastian Stan recitano in The Falcon and the Winter Soldier, con il cast di supporto che include Daniel Brühl, Emily VanCamp e Wyatt Russell.

Dopo la finale del Super Bowl di questa notte, è stato reso disponibile il nuovissimo trailer della serie Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier. La nuova serie composta da sei episodi debutterà in esclusiva su Disney+ il 19 marzo 2021.

Potete vederlo qui sotto:

Ecco la sinossi ufficiale di The Falcon and the Winter Soldier: “Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon and The Winter Soldier dei Marvel Studios”.

Diretto da Kari Skogland su sceneggiature scritte dallo showrunner Malcolm Spellman e Derek Kolstad, la serie vede la partecipazione di Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan nei panni di Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter, Daniel Brühl nei panni del barone Helmut Zemo e Wyatt Russell nel ruolo di John Walker / US Agent. Sono stati scelti anche gli attori Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills e Carl Lumbly.

La prima stagione della scene arriverà il 19 marzo 2021, e sarà composta da sei episodi.

