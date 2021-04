The Falcon and the Winter Soldier: Kari Skogland parla dello scudo di Captain America intriso di sangue

The Falcon and the Winter Soldier ha ricevuto un’accoglienza molto positiva dagli spettatori per molte ragioni, una delle quali sono state le scene d’azione.

Il quarto episodio dello show, “The Whole World is Watching”, ha avuto alcuni grandi momenti a questo proposito, in particolare una grande lotta tra i due protagonisti John Walker e Lemar Hoskins contro i Flag Smashers. Ciò ha provocato non solo la morte di Hoskins, ma Walker ha usato il suo scudo di Capitan America per uccidere uno dei Flag Smashers come vendetta per la morte del suo amico, anche se la sua vittima non era direttamente responsabile.

Uno dei momenti più memorabili dell’intera serie è avvenuto alla fine di quell’episodio. Dopo aver usato lo scudo come arma per il delitto, Walker si alza e guarda la folla di persone (molte delle quali tengono in mano i cellulari) che si è formata intorno a lui e lo scudo gocciola di sangue.

In un’intervista con il Toronto Sun, alla regista di The Falcon and the Winter Soldier, Kari Skogland, è stato chiesto quali fossero le intenzioni del team creativo per lo scudo ricoperto di sangue nella suddetta scena, spiegando che voleva che fosse “provocatorio e scioccante”, il che significava che volevano andare in una direzione nuova per il MCU.

“Volevo che fosse provocatorio e scioccante. Doveva essere orribile da vedere… non poteva essere solo la morte di un supereroe. Doveva essere la morte di qualcosa di iconico, e quello era lo scudo. Quindi, abbiamo messo il sangue sullo scudo e in quel momento ne abbiamo lacerato l’eredità.”

A Skogland è stato anche chiesto quale sia stata finora la sua scena d’azione preferita della serie, ha ha risposto “nell’episodio 4, appena prima della scena di cui stiamo parlando, si aggirano furtivamente in questo edificio e non siamo sicuri di quali siano i personaggi che stanno per affrontare. Era una combinazione di mistero e azione“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...