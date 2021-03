The Falcon and the Winter Soldier: la serie affronterà “questioni difficili di cui parlare”

The Falcon and the Winter Soldier sarà presentato in anteprima su Disney + la prossima settimana, ed è già chiaro che la serie adotterà un approccio molto più radicato e realistico rispetto alla serie WandaVision recentemente conclusa.

Il team creativo della prossima serie ha già dichiarato che lo spettacolo si immergerà in questioni della vita reale come il razzismo, e ora è emersa un po’ più di chiarezza su quell’aspetto del progetto.

In una recente intervista con il New York Times, la regista di The Falcon and the Winter Soldier, Kari Skogland, ha spiegato che lo spettacolo affronterà “non solo questioni di attualità, ma anche questioni difficili di cui parlare”. Ha indicato i classici fumetti di Capitan America come confronto e ispirazione per i tipi di argomenti di attualità che saranno presenti nella serie.

“Venivano da uno spazio antifascista del dopoguerra e parlavano della morale e dell’etica che erano prevalenti all’epoca. Non hanno mai evitato quel tipo di discorso.”

Anche l’interprete di Winter Soldier, Sebastian Stan, ha commentato questo aspetto della serie, menzionando come gli eventi della vita reale “rispecchiassero le cose che accadono nello spettacolo”.

“Guardare le cose che stavano accadendo al Campidoglio è stato incredibilmente inquietante… e sono state particolarmente inquietanti per noi, perché in qualche modo rispecchiavano le cose che stanno accadendo nello spettacolo. Non puoi fare uno spettacolo come questo e non parlare di quelle cose.”

