The Falcon and the Winter Soldier: la serie non compare nel catalogo degli arrivi di agosto

Anche se non abbiamo mai ricevuto alcun tipo di annuncio ufficiale da parte della Marvel, diversi rapporti affidabili hanno indicato che The Falcon and the Winter Solider sarebbe stato rilasciato in anteprima su Disney + il mese prossimo. Ma se quello era il piano, non sembra che sia ancora il caso.

Il servizio di streaming ha ora pubblicato il suo programma dell’agosto del 2020, confermando le date in anteprima per X-Men, Ant-Man and the Wasp, Beauty and the Beast e Fantastic Four del 2005.

Tuttavia, la serie spin-off di Captain America: Civil War non si vede da nessuna parte.

C’è ancora una possibilità che debutterà su Disney + il prossimo mese e che la Marvel stia pianificando di annunciare la cosa presto, ma sembra un pio desiderio. Come praticamente ogni altra grande produzione televisiva e cinematografica, le riprese sono state ritardate per via alla pandemia di COVID-19 e le riprese sono appena riprese a Praga all’inizio di questo mese.

Ovviamente vi terremo aggiornati, ma senza alcun annuncio, trailer, teaser o altro come un promo ufficiale, non tratterremo il respiro.

