The Falcon and The Winter Soldier: la serie riporterà in scena personaggi dei primi film del MCU

Lo scrittore di The Falcon and The Winter Soldier rivela che lo spettacolo presenterà personaggi dei primi film del MCU.

Originariamente destinata a essere la serie Disney + inaugurale dei Marvel Studios, la pandemia di coronavirus ha spinto la serie a essere ritardata con le riprese ancora in corso a Praga. Non si sa ancora quando uscirà in anteprima, ma si dice che debutterà a gennaio. Indipendentemente se questo è il caso, nuovi dettagli interessanti per il progetto lo hanno reso più eccitante.

Steve Rogers è ufficialmente in pensione dal suo incarico di Capitan America, ma prima di lasciare completamente la linea temporale principale del MCU, ha scelto il suo successore: Sam Wilson.

Alla fine di Avengers: Endgame, a Sam è stato consegnato un nuovo scudo, rendendolo effettivamente il prossimo Avenger Star-Spangled. Le sue avventure future saranno legate a quelle di Bucky mentre la coppia affronta i loro problemi individuali e collettivi in The Falcon and The Winter Soldier. A parte i personaggi titolari, lo spettacolo riporterà anche alcuni volti familiari come l’Agente 13, Baron Zemo e Batroc.

A quanto pare, tuttavia, The Falcon and The Winter Soldier ripresenterà personaggi del MCU più affermati che sono stati nel franchise sin dai suoi primi anni.

Lo rivela lo scrittore Derek Kolstad durante la sua partecipazione al podcast Script Apart (tramite Empire). Sfortunatamente, non ha fornito alcun indizio su chi potrebbero essere questi personaggi.

“Quello che dirò è che ci sono personaggi dei primi film Marvel che stanno tornando. Li stiamo stratificando e reinventando in un modo che cambierà la struttura della narrazione. È fottutamente fantastico.”

Fonte

