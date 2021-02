The Falcon and the Winter Soldier: la serie sarà un mix tra un buddy-movie è uno spy-thriller

Quando Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) si unirano a malincuore in The Falcon and the Winter Soldier, la serie originale dei Marvel Studios si mostrerà in parte buddy-movie, in parte spy-thriller alla Tom Clancy.

Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, dove Steve Rogers (Chris Evans) di 112 anni lascia lo scudo di Capitan America, Falcon e il Soldato d’Inverno si trovano a lavorare insieme mentre cercando di difendere l’eredità del primo Vendicatore. Come in Captain America: Civil War, che ha messo insieme i due supereroi nel Team Cap, la “dinamica del fuoco e del ghiaccio” continua in The Falcon e The Winter Soldier.

“C’è una vera chimica lì”, ha detto a Entertainment Weekly lo scrittore capo, Malcolm Spellman. “Immagina di riuscire a scrivere il primo capitolo di una saga buddy-cops, sapendo esattamente qual è il ritmo e il carattere dei due personaggi prima ancora di iniziare.”

Come si vede nel trailer uscito di recente, che mostra Sam e Bucky in una sorta di “terapia di coppia” ordinata dal governo, c’è una strana dinamica di avanti e indietro tra loro, tipo: “non mi piaci davvero, ma potrei aver bisogno di te”. La serie di sei episodi diretta da Kari Skogland, gia sviluppatore di The Americans e The Punisher, mantiene il tono stabilito in Captain America: The Winter Soldier del 2014, uno spy-thriller in cui Barnes, creduto morto, riemerge come un assassino condizionato mentalmente che prende di mira Rogers, Wilson e Natasha.

“Non abbiamo perso quel tono spy movie”, ha scherzato Mackie. “Sembra ancora di essere in un romanzo di Philip K. Dick [o] in un film di Tom Clancy. Ma allo stesso tempo, siamo Sebastian e io, e siamo idioti, quindi vedrete di più di noi stessi.”

Insieme a Sam e Bucky, lo spin-off di Capitan America ricco di azione riporta in scena anche la Sharon Carter di Emily VanCamp, un’ex agente dello SHIELD in fuga che ha lavorato sotto la super spia Nick Fury in The Winter Soldier – e il cattivo Helmut Zemo (Daniel Brühl), che ha diviso i Vendicatori in Civil War.

