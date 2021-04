The Falcon and the Winter Soldier: le Dora Milaje al centro di una nuova featurette

I Marvel Studios hanno finalmente fatto il loro debutto sul piccolo schermo con WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, dando inizio ad una nuova fase del Marvel Cinematic Universe.

Attualmente The Falcon and the Winter Soldier sta ancora andando in onda (sempre se è corretto usare questa terminologia ad oggi) e mentre aspettiamo le prossime due puntate vi riportiamo un’interessante featurette dedicata ad uno degli elementi che più ci hanno sorpreso: le Dora Milaje.

Le Dora Milaje sono le guardie reali del Re di Wakanda, e nonostante i loro noti legami con il Soldato d’Inverno e Zemo siamo comunque rimasti molto sorpresi nel vederle apparire nella serie.

Qui sotto vi riportiamo una breve ma interessante featurette che si focalizza sulle Dora Milaje e il loro ruolo all’interno della narrazione.

The Falcon and The Winter Soldier vede protagonisti Sam Wilson / Falcon e Bucky Barnes / The Winter Soldier (Il Soldato d’Inverno). La coppia, che si è riunita nei momenti finali di Avengers: Endgame, si allea in un’avventura globale che mette alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza.

La nuova serie composta da 6 episodi debutta oggi in esclusiva su Disney+ e dà seguito alla Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel come seconda serie TV Marvel Studios, dopo l’acclamata WandaVision, disponibile in streaming sulla piattaforma.

Diretta da Kari Skogland, con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, The Falcon and The Winter Soldier vede nel cast anche Daniel Brühl nei panni di Zemo, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter e Wyatt Russell in quelli di John Walker.

