The Falcon and the Winter Soldier: le reazioni alla prima puntata elogiano l’azione ed il dramma

L’ embargo sui social media per The Falcon and the Winter Soldier è stato revocato e coloro che hanno avuto l’opportunità di vedere il primo episodio dello show in anticipo stanno ora condividendo le proprie impressioni iniziali sulla seconda serie originale Disney + del MCU.

Come WandaVision, questa serie si svolge all’indomani di Avengers: Endgame, ma si concentra sui personaggi di Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) mentre sono costretti a collaborare in una commedia d’azione del tipo buddy-movie. La serie vedrà il ritorno del barone Zemo di Daniel Brühl e della Sharon Carter di Emily VanCamp, entrambi presenti in Captain America: Civil War, assieme all’ingresso del nuovo arrivato anche Wyatt Russell nei panni di John F. Walker.

Malcolm Spellman è lo showrunner, mentre gli episodi sono diretti tutti da Kari Skogland. Le prime reazioni sono abbastanza positive, anche se leggermente apprensive. Queste reazioni riguardano solo il primo episodio, quindi, sebbene ci siano elogi, la maggior parte sembra concordare sul fatto che la prima puntata sia solo l’inizio di una storia più lunga e quindi difficile da giudicare da sola.

Umberto Gonzalez ha definito il primo episodio “molto bello” e ha anticipato una “apparizione a sorpresa”:

I saw the first episode of #TheFalconAndWinterSoldier and dug it! The opening action sequence is very cool, has a surprise appearance, and I like where the story is going as we get deeper into Sam And Bucky's backstory. pic.twitter.com/J2XOv5UKzt — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) March 12, 2021

Kevin Polowy ha assicurato ai fan della Marvel che la serie avrebbe “aiutato con la fine di WandaVision”:

Watched the first episode of The Falcon and The Winter Soldier and no spoilers, would like some more immediately. This should help with WandaVision withdrawal. — Kevin Polowy (@djkevlar) March 12, 2021

Eric Davis ha descritto la prima come “cupa e drammatica” con un “buon mix di combattimenti e storia:”

What I love most about this series & #WandaVision too is that you just get to know these characters on a level that instantly brings you closer to them than you've ever been before. Both Falcon & Bucky are going through some heavy stuff in this one, that's for sure. pic.twitter.com/3YrnrergE0 — Erik Davis (@ErikDavis) March 12, 2021

Brandon Davis ha detto che gli attori principali “[Anthony] Mackie e [Sebastian] Stan sono davvero bravi in ​​modi molto diversi”:

I watched Episode 1 of #TheFalconAndTheWinterSoldier! It has some dope action sequences with CA: TWS vibes! Not the pace I expected but spending time with Sam's family and Bucky's mental state is great development. Mackie & Stan are really good in very different ways. pic.twitter.com/9xwnz4v1eI — BD (@BrandonDavisBD) March 12, 2021

Amy Fulcher ha detto di aver notato un “tema ricorrente della Fase 4” durante la visione dell’episodio:

Sure, it's totally different than #WandaVision, but "Falcon and the Winter Soldier" holds to the Phase 4 recurring theme: the real damage from #Endgame was the emotional trauma.#FalconAndWinterSoldier #DisneyPlus pic.twitter.com/0bWhFtxiOi — Amy Fulcher – As The Bunny Hops (@asthebunnyhops) March 12, 2021

Ecco la sinossi ufficiale di The Falcon and the Winter Soldier: “Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon and The Winter Soldier dei Marvel Studios”.

Diretto da Kari Skogland su sceneggiature scritte dallo showrunner Malcolm Spellman e Derek Kolstad, la serie vede la partecipazione di Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan nei panni di Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter, Daniel Brühl nei panni del barone Helmut Zemo e Wyatt Russell nel ruolo di John Walker / US Agent. Sono stati scelti anche gli attori Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills e Carl Lumbly.

La prima stagione della scene arriverà il 19 marzo 2021, e sarà composta da sei episodi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...