The Falcon and The Winter Soldier: lo scudo di Captain America torna nelle foto dal set

L’iconico scudo stellato in vibranio di Captain America è riemerso, riparato dai danni subiti in Avengers: Endgame, grazie a nuove foto provenienti dal set della prossima serie Disney + The Falcon and The Winter Soldier.

Molti sospettavano che lo scudo sarebbe andato a Sam Wilson, l’uomo che ereditò lo scudo riparato da Steve Rogers alla fine di Endgame, continuando quindi ad adempiere al suo destino di Falcon-Capitan America come riportato sulle pagine dei fumetti della Marvel Comics.

Tuttavia, è l’US Agent di Wyatt Russell che è stato visto con in mano lo scudo iconico sul set di Atlanta del prossimo spettacolo Marvel.

Potete vedere le foto qui sotto:

Wyatt Russell spotted filming ‘The Falcon and the Winter Soldier’ series https://t.co/6slFw5Z9U8 pic.twitter.com/cONEQhatVo — Page Six (@PageSix) January 21, 2020

Secondo il leader della serie Sebastian Stan, The Falcon and The Winter Soldier sarà diverso da qualsiasi altra proprietà MCU che abbiamo mai visto. Sarà bello e un po’ folle.

The Falcon and the Winter Soldier è una serie televisiva Disney+ creata da Malcolm Spellman, con Kari Skogland alla regia, su una sceneggiatura di Derek Kolstad, Michael Kastelein e dello stesso Spellmann, e con Kevin Feige, Zoie Nagelhout e Malcolm Spellman come produttori.

La prima stagione della scene arriverà nel 2020, e sarà composta da sei episodi.

Nel cast Anthony Mackie (Sam Wilson / Falcon), Sebastian Stan (Bucky Barnes / Soldato d’Inverno), Emily VanCamp (Sharon Carter), Wyatt Russell (John Walker / US Agent) e Daniel Brühl (Zemo).

