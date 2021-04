The Falcon and the Winter Soldier: lo showrunner parla di una “sottotrama perduta”

Lo showrunner di The Falcon and the Winter Soldier, Malcolm Spellman, conferma che una parte di trama si è persa durante lo sviluppo.

L’ultima serie dei Marvel Studios su Disney + segue Bucky Barnes (Sebastian Stan) e Sam Wilson (Anthony Mackie) mentre quest’ultimo lotta per prendere lo scudo conferitogli da Steve Rogers. A complicare le cose c’è il governo, che eleggie John Walker come nuovo Captain America e ovviamente i Flag-Smashers, un gruppo di super soldati anti-nazionalisti guidati da Karli Morgenthau (Erin Kellyman).

I Flag-Smashers credono che il mondo fosse migliore durante il Blip, quando Thanos ha cancellato metà di tutta la vita nell’universo. Come dice Sam nell’episodio 4, per cinque anni “non è stata solo la comunità che si è riunita. Era il mondo intero che si stava riunendo”.

Dopo Avengers: Endgame e il ritorno di coloro che sono stati blippati, il Global Repatriation Committee (GRC) ha cercato di “ripristinare i tradizionali regolamenti di confine e accelerare il ritorno alla normalità”. In breve, un mondo unito è stato nuovamente diviso. A parte far saltare in aria edifici (e uccidere innocenti per inviare un messaggio) e fermare il voto per il Patch Act, il “come” del piano di Flag-Smashers rimane vago. Questo (tra le altre cose) ha portato a voci secondo cui una sottotrama con al centro un virus è stata rimossa dallo spettacolo dopo che il COVID-19 ha interrotto la produzione l’anno scorso.

Durante una recente intervista con Amon Warmann sul suo podcast Fade to Black, Spellman ha ammesso che una sottotrama è stata tagliata ma ha negato che fosse correlata a una pandemia. Gli è stato detto di smetterla di parlarne, ma spera che un giorno verrà usata in un fumetto o un romanzo.

“Mi è stato detto di smetterla di parlarne [riferendosi alla trama perduta]. L’ho adorata, e non aveva nulla a che fare con la pandemia. Voglio vedere se riusciamo a convincere alcuni degli scrittori a farci un libro o un fumetto, perché penso che Kevin [Feige] lo voglia fare. Mi è stato detto di smetterla di parlarne.”

I Flag-Smashers sono stati criticati come l’aspetto più debole di The Falcon and the Winter Soldier, motivo per cui molti credono che la loro storia non sia stata raccontata per intero. Quando incontriamo per la prima volta i Flag-Smashers nell’episodio 2, stanno rubando medicine / vaccini. Inoltre, Donya Madani muore di tubercolosi in una struttura GRC. Detto questo, non sarebbe stato sorprendente se i Flag-Smashers intendessero originariamente scatenare un’arma biologica (creata da Wilfred Nagel?) in pieno stile Thanos, qualcosa che sarebbe stato tagliato per motivi di sensibilità. Sembra che Spellman abbia ufficialmente smentito questa teoria.

Uno degli aspetti più avvincenti di The Falcon and the Winter Soldier è il super soldato scartato, Isaiah Bradley. Il suo passato, incluso un combattimento con il Soldato d’Inverno (che si vocifera si vedesse in un flashback), è fortemente citato nello spettacolo.

Oltre a creare la base per Captain America 4, la serie ci presenta il nipote di Isaiah, Eli, qualcuno che i fan dei fumetti riconosceranno come un membro degli Young Avengers. Se vedremo più Eli nell’universo cinematografico Marvel, quasi certamente sentiremo / vedremo di più anche Isaiah, motivo per cui la Marvel non vorrebbe che Spellman ne parlasse. Eppure, la serie ha parlato di più di un paio di sviluppi narrativi sul finale e la trama “perduta” potrebbe essere una delle cose che semplicemente non hanno trovato spazio nella storia, oppure qualcosa con al centro la posizione di Steve, o l’interesse amoroso apparentemente abbandonato di Bucky.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...