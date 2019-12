The Falcon and the Winter Soldier: nuove foto dal set con il Barone Zemo

Dopo un primo sguardo fugace ecco che arrivano nuove foto dal set della serie The Falcon and the Winter Soldier, con anche il Barone Zemo, interpretato nuovamente da Daniel Brühl.

Sono ancora in corso le riprese della prima serie Marvel che approderà su Disney+, ovvero The Falcon and the Winter Soldier, con protagonisti gli omonimi personaggi interpretati da Anthony Mackie e Sebastian Stan. Quest’oggi, dopo un primo sguardo veloce al look dei protagonisti, arrivano delle nuove foto dal set piuttosto movimentate, che ci mostrano non solo i nostri protagonisti, ma anche il villain principale e uno dei comprimari.

Ovviamente i personaggi in questione sono il Barone Zemo e Sharon Carter / Agente 13, interpretati rispettivamente da Daniel Brühl ed Emily VanCamp, già visti in Captain America: Civil War. Le foto sono alquanto nitide e permettono di dare uno sguardo più dettagliato al look dei personaggi (soprattutto al particolarissimo outfit di Sam Wilson / Falcon), ma soprattutto a quello di Zemo, che però non sfoggia ancora la celebre maschera viola.

Qui gli scatti in questione.

Sebastian Stan & Anthony Mackie Film Action-Packed Sequence for 'Falcon & Winter Soldier'! https://t.co/SML72ccr8j via @JustJared pic.twitter.com/aNs4TeXMKP — The Falcon and the Winter Soldier (@falconsoldierTV) December 23, 2019

Fonte: Just Jared

The Falcon and the Winter Soldier è una serie televisiva Disney+ creata da Malcolm Spellman, con Kari Skogland alla regia, su una sceneggiatura di Derek Kolstad, Michael Kastelein e dello stesso Spellmann, e con Kevin Feige, Zoie Nagelhout e Malcolm Spellman come produttori.

La prima stagione della scene arriverà nel 2020, e sarà composta da sei episodi.

Nel cast Anthony Mackie (Sam Wilson / Falcon), Sebastian Stan (Bucky Barnes / Soldato d’Inverno), Emily VanCamp (Sharon Carter), Wyatt Russell (John Walker / US Agent) e Daniel Brühl (Zemo).

