The Falcon and The Winter Soldier: nuove foto dal set stuzzicano circa location internazionali

Dopo una breve vacanza, la produzione di The Falcon and The Winter Soldier è pronta a tornare con un interessante set di nuovo materiale leak.

Immagini e video di un misterioso tunnel hanno iniziato a comparire sui social media in cui lo show Disney + presto girerà. Nelle immagini, poster e graffiti fiancheggiano il tunnel, con influenze sia russe che asiatiche, portando alcuni a credere che questo sia un altro set di Madripoor, il paese immaginario Marvel che spesso ospita storie di mutanti.

Qui sotto potete vedere le immagini:

pics from the tunnel tonight! pic.twitter.com/NpVHj4GEMK — 🌈 carter is ready for combat (@heartbr8prince) January 11, 2020

Su Instagram, l’account di Atlanta_Filming ha girato una panoramica del tunnel dai colori rosa che emana un tono oscuro e misterioso. Ancora una volta, non c’è stata alcuna conferma da parte della Marvel che Madripoor sia coinvolta nello spettacolo, sebbene i segni puntino tutti in quella direzione, specialmente dopo che una bandiera madripooriana è stata vista su un set separato prima delle vacanze.

Secondo il leader della serie Sebastian Stan, The Falcon and The Winter Soldier sarà diverso da qualsiasi altra proprietà MCU che abbiamo mai visto. Sarà bello e un po’ folle.

The Falcon and the Winter Soldier è una serie televisiva Disney+ creata da Malcolm Spellman, con Kari Skogland alla regia, su una sceneggiatura di Derek Kolstad, Michael Kastelein e dello stesso Spellmann, e con Kevin Feige, Zoie Nagelhout e Malcolm Spellman come produttori.

La prima stagione della scene arriverà nel 2020, e sarà composta da sei episodi.

Nel cast Anthony Mackie (Sam Wilson / Falcon), Sebastian Stan (Bucky Barnes / Soldato d’Inverno), Emily VanCamp (Sharon Carter), Wyatt Russell (John Walker / US Agent) e Daniel Brühl (Zemo).

