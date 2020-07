The Falcon and the Winter Soldier: nuovi video dal set mostrano Wyatt Russell in azione

Nuovi video dal set di The Falcon and the Winter Soldier mostrano un’interessante scena di combattimento con il US Agent di Wyatt Russell.

Sebbene The Falcon and the Winter Soldier sia in attesa di riprendere le riprese nella Repubblica Ceca, nuovi video dal set dello show rivelano l’US Agent di Wyatt Russell in azione. La nuova serie Disney + è stata descritta da Anthony Mackie come un film di 6 ore e il nuovo filmato del set rispecchia sicuramente quelle aspettative cinematografiche. Un certo numero di video dal set sono stati pubblicati da Murphy’s Multiverse, prendendo in giro un esplosivo combattimento vicino a un veicolo blindato.

Potete vederlo qui sotto:

The Falcon and the Winter Soldier è una serie televisiva Disney+ creata da Malcolm Spellman, con Kari Skogland alla regia, su una sceneggiatura di Derek Kolstad, Michael Kastelein e dello stesso Spellmann, e con Kevin Feige, Zoie Nagelhout e Malcolm Spellman come produttori.

La prima stagione doveva arrivare nel 2020, composta da sei episodi.

Nel cast Anthony Mackie (Sam Wilson / Falcon), Sebastian Stan (Bucky Barnes / Soldato d’Inverno), Emily VanCamp (Sharon Carter), Wyatt Russell (John Walker / US Agent) e Daniel Brühl (Zemo).

