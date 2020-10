The Falcon and the Winter Soldier: nuovo banner ufficiale con Bucky e Falcon

Le riprese della serie The Falcon and the Winter Soldier continuano nella città di Praga, ed anche se non sarà più la prima serie dei Marvel Studios ad approdare su Disney+ (ruolo preso da WandaVision) siamo sempre più curiosi di vedere come sarà la prima avventura per questi due personaggi, che già hanno dimostrato di esser perfetti per una serie di storie simil buddy movie.

La serie vedrà il ritorno di Anthony Mackie e Sebastian Stan nei rispettivi panni di Sam Wilson / Falcon e Bucky Barnes / Soldato d’Inverno, che possiamo ammirare in un nuovo banner ufficiale.

Leggi anche: Rupert Wyatt in azione sul set di The Falcon and the Winter Soldier

La serie vedrà questi personaggi per la prima volta in azione dopo gli sconvolgenti eventi di Avengers: Endgame, con look diversi da quelli che abbiamo conosciuto ma non di certo per coloro che seguono le vicende dei personaggi sin dai fumetti. Infatti è impossibile non notare una certa somiglianza trai costumi che i personaggi indosseranno nella serie con quelli visti nei celebri fumetti Marvel.

Qui trovate il banner prima menzionato, che ci permette di dare uno sguardo più ravvicinato, e soprattutto ufficiale, a Falcon e il Soldato d’Inverno.

The Falcon and the Winter Soldier è una serie televisiva Disney+ creata da Malcolm Spellman, con Kari Skogland alla regia, su una sceneggiatura di Derek Kolstad, Michael Kastelein e dello stesso Spellmann, e con Kevin Feige, Zoie Nagelhout e Malcolm Spellman come produttori.

Nel cast Anthony Mackie (Sam Wilson / Falcon), Sebastian Stan (Bucky Barnes / Soldato d’Inverno), Emily VanCamp (Sharon Carter), Wyatt Russell (John Walker / US Agent) e Daniel Brühl (Zemo).

La prima stagione della scene arriverà nel 2020, e sarà composta da sei episodi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...