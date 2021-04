The Falcon and The Winter Soldier: rivelata l’identità di Power Broker

L’identità di Power Broker è stata finalmente rivelata nell’episodio finale di The Falcon and The Winter Soldier.

Attenzione – Spoiler circa l’episodio 6 di The Falcon e The Winter Soldier da qui in avanti

A parte i Flag Smashers che hanno causato il caos in tutto il mondo, c’è stata un’altra forza nefasta in attesa dietro le quinte sotto forma del misterioso Power Broker. Non era del tutto chiaro chi fosse questa persona per alcuni episodi, ma The Falcon e The Winter Soldier hanno lasciato un po’ di indizi che la maggior parte dei fan ha colto lungo la strada. E il finale della serie ha rivelato chi è il Power Broker.

Sharon Carter è stata rivelata essere Power Broker in uno scontro con Karli Morgenthau, dove ha anche ucciso il criminale Batroc per mantenere la sua identità segreta. Era stata in fuga sin dagli eventi di Captain America: Civil War e si era fatta strada attraverso il mondo, creando una base a Madripoor e gestendo un’impero criminale con il soprannome di Power Broker.

Ma nella scena dopo i titoli di coda, Sharon è riuscita a ottenere un perdono completo per se stessa (con un po’ di aiuto da Bucky Barnes e Sam Wilson) e sembra che punterà gli occhi su pesci ancora più grandi. Sta parlando al telefono con un individuo sconosciuto mentre rivela il suo piano per iniziare a vendere armi governative e tecnologia sperimentale. Avrà chiaramente un ruolo interessante nell’universo cinematografico Marvel in futuro.

