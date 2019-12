The Falcon and the Winter Soldier: Sebastian Stan, Antony Mackie e Daniel Brühl sul set della serie Disney +

Poche ore fa, i fan hanno potuto dare una fugace occhiata per la prima volta Sebastian Stan vestito come Bucky Barnes sul set di The Falcon e Winter Soldier.

Bene, ora potranno dare il loro primo sguardo al barone Zemo di Daniel Brühl sul set della serie Disney +.

Brühl apparve per la prima volta nel ruolo del colonnello Helmut Zemo, un soldato delle forze speciali sokoviane la cui famiglia morì durante gli eventi di Avengers: Age of Ultron, in Captain America: Civil War. Zemo ha incastrato Bucky Barnes per l’attentato alle Nazioni Unite durante la firma degli Accordi di Sokovia nel tentativo di attirare i Vendicatori. Venne poi preso in custodia da Everett Ross alla fine del film.

Qui sotto potete vedere alcune nuove immagini che mostrano l’attore sul set assieme anche ad altri immagini di Bucky e Sam:

Sebastian Stan filmed "The Falcon & the Winter Soldier" last night in his never-before-seen suit! Check out the first look: https://t.co/7uvw6QQsno — JustJared.com (@JustJared) December 18, 2019

The Falcon and the Winter Soldier è una serie televisiva Disney+ creata da Malcolm Spellman, con Kari Skogland alla regia, su una sceneggiatura di Derek Kolstad, Michael Kastelein e dello stesso Spellmann, e con Kevin Feige, Zoie Nagelhout e Malcolm Spellman come produttori.

La prima stagione della scene arriverà nel 2020, e sarà composta da sei episodi.

Nel cast Anthony Mackie (Sam Wilson / Falcon), Sebastian Stan (Bucky Barnes / Soldato d’Inverno), Emily VanCamp (Sharon Carter), Wyatt Russell (John Walker / US Agent) e Daniel Brühl (Zemo).

