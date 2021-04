The Falcon and the Winter Soldier: Sebastian Stan e Anthony Mackie in alcune foto di Chuck Zlotnick

Proprio come il suo predecessore WandaVision ha fatto per quasi due mesi, The Falcon and the Winter Soldier sta portando nuove eccitanti svolte narrative nel MCU, ad ogni settimana. Un episodio ha portato i fan a creare teorie sui misteri dietro Sharon Carter, mentre la scorsa settimana ha mostrato Wyatt Russell prendere una svolta brutalmente malvagia nei momenti finali.

Oltre allo sviluppo del personaggio negli spettacoli Disney + del MCU, questi viaggi ad episodi ora hanno la possibilità di espandere il mondo Marvel in luoghi mai visti prima. Il secondo tentativo di prodotto in streaming del MCU ha portato all’introduzione di Madripoor, che in precedenza era una location parte della mitologia degli X-Men di proprietà della 20th Century Fox.

Il paese di fuorilegge è il fulcro delle nuove foto dal set realizzate dal fotografo Chuck Zlotnick. Il noto artista ha utilizzato Instagram per condividere tre nuovi fotogrammi di produzione dell’episodio 3 di The Falcon and the Winter Soldier.

The Falcon and The Winter Soldier vede protagonisti Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/The Winter Soldier (Il Soldato d’Inverno). La coppia, che si è riunita nei momenti finali di Avengers: Endgame, si allea in un’avventura globale che mette alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza.

La nuova serie composta da 6 episodi debutta oggi in esclusiva su Disney+ e dà seguito alla Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel come seconda serie TV Marvel Studios, dopo l’acclamata WandaVision, disponibile in streaming sulla piattaforma.

Diretta da Kari Skogland, con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, The Falcon and The Winter Soldier vede nel cast anche Daniel Brühl nei panni di Zemo, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter e Wyatt Russell in quelli di John Walker.

