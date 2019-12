The Falcon and the Winter Soldier: Sebastian Stan in costume di scena in una nuova foto leak

Una nuova immagine da The Falcon and the Winter Soldier offre ai fan il primo sguardo al nuovo look di Bucky.

La prima serie del Disney/Marvel Cinematic Universe per Disney + è prevista per l’autunno del prossimo anno e vedrà il Sam Wilson di Anthony Mackie fare squadra con il Bucky Barnes di Sebastian Stan in una loro avventura.

La produzione è già in pieno svolgimento, cosa che offre ai fan l’opportunità di intravedere come appariranno gli eroi nello show.

I fan hanno visto Mackie sul set di The Falcon e il Winter Soldier, anche se in abiti civili. Questa volta, è stato Stan a venire leakato mentre lavorava, e lo possiamo vedere nella foto qui sotto mentre sfoggia quella che sembra la sua nuova tuta da combattimento, insieme a uno sguardo chiaro al suo nuovo braccio apparentemente modificato.

L’immagine è stata condivisa su Twitter da un utente con di nome @yelenatswhore affermando che la sua insegnante ha catturato l’immagine. Potete dare un’occhiata qui sotto:

MY MUSIC TEACHER TOOK THIS PICTURE! HE’S IN SENOIA OHMYGOD pic.twitter.com/jBKCrc9LRL — rach🪐 (@yelenatswhore) December 18, 2019

The Falcon and the Winter Soldier è una serie televisiva Disney+ creata da Malcolm Spellman, con Kari Skogland alla regia, su una sceneggiatura di Derek Kolstad, Michael Kastelein e dello stesso Spellmann, e con Kevin Feige, Zoie Nagelhout e Malcolm Spellman come produttori.

La prima stagione della scene arriverà nel 2020, e sarà composta da sei episodi.

Nel cast Anthony Mackie (Sam Wilson / Falcon), Sebastian Stan (Bucky Barnes / Soldato d’Inverno), Emily VanCamp (Sharon Carter), Wyatt Russell (John Walker / US Agent) e Daniel Brühl (Zemo).

