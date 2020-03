The Falcon and The Winter Soldier: Sebastian Stan non è sicuro di quanto riprenderanno le riprese

Sebastian Stan ha rivelato di non sapere quando riprenderanno le riprese di The Falcon and The Winter Soldier a seguito del coronavirus.

Dopo che la Marvel ha interrotto la produzione della sua attuale serie di spettacoli per Disney Plus, Sebastian Stan ha spiegato in una nuova intervista che non è sicuro di quando le riprese di The Falcon and The Winter Soldier riprenderanno a causa dell’attuale pandemia. La serie dovrebbe ancora essere rilasciata entro la fine dell’anno, ma non è chiaro se tale data sia ancora raggiungibile ora che la produzione è stata messa in pausa. Sebastian Stan e Anthony Mackie stavano partecipando alle riprese in quel di Praga quando i Marvel Studios hanno deciso d’interrompere la produzione per il momento.

Nell’intervista con TV Guide, Sebastian Stan ha affermato che la serie non è la sua preoccupazione immediata in questo momento per via del pericolo della pandemia. La star ha spiegato che le persone dietro la serie sono state fortunate a fare tanto quanto loro, ma che il lavoro non è ancora finito. Stan ha anche chiarito che vuole finirlo, ma non è sicuro di quando sarà possibile o sicuro farlo.

“Non è proprio in prima linea nella mia mente. Sai, siamo stati fortunati ad andare abbastanza lontano. Non abbiamo finito. Il piano è di tornare appena potremo per finire. ma a questo punto non lo so quando.”

The Falcon and the Winter Soldier è una serie televisiva Disney+ creata da Malcolm Spellman, con Kari Skogland alla regia, su una sceneggiatura di Derek Kolstad, Michael Kastelein e dello stesso Spellmann, e con Kevin Feige, Zoie Nagelhout e Malcolm Spellman come produttori.

La prima stagione arriverà nel 2020, e sarà composta da sei episodi.

Nel cast Anthony Mackie (Sam Wilson / Falcon), Sebastian Stan (Bucky Barnes / Soldato d’Inverno), Emily VanCamp (Sharon Carter), Wyatt Russell (John Walker / US Agent) e Daniel Brühl (Zemo).

