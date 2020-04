The Falcon and The Winter Soldier: Sebastian Stan parla dello scudo e del suo grosso peso

Sebastian Stan afferma che lo scudo di Captain America arriva con un determinato bagaglio in The Falcon and The Winter Soldier.

La star di Disney + ha parlato con The Hollywood Reporter del suo prossimo tag-team act con Anthony Mackie. Molto è stato detto del passaggio di testimone dello scudo in Avengers: Endgame, e come sappiamo adesso Falcon porta il fantastico potere dell’arma ma deve anche incarnare tutto ciò che rappresenta.

Mackie ha parlato molto di quell’esperienza nelle interviste. Molte persone si aspettavano che l’interprete del Soldato D’Inverno fosse il “nuovo Cap”, ed hanno bollato come politicamente corretta la scelta di dare a Falcon il titolo, ovviamente perché è nero, ma sappiamo tutti bene perché Bucky non può, e non vorrebbe essere, il nuovo Captain America.

“Nel MCU – come l’ho visto dal mio umile punto di vista – è un po’ diverso rispetto ai fumetti”, ha iniziato Stan. “Dove siamo arrivati ​​con lui alla fine sembrava più che fosse in un momento arrivato con il desiderio di una sorta di liberazione: ricominciare da capo, ricominciare la vita in qualche modo, scoprire chi è di nuovo da solo e lasciare tutto dietro le spalle. Sì, è successo di tutto, ma ad un certo punto devi comprendere i tuoi errori, cosa è successo, e provare a ricominciare. È lì che mi sono sentito come se il personaggio fosse, alla fine di Avengers: Endgame. È anche quello che voleva per Steve. Come chiunque finisca traumatizzato da un’esperienza di guerra, ne è viene influenzato per il resto della sua vita.

Quindi, quello che sembrava un desiderio, era la voglia di un riavvio per la propria vita, per lui e per Steve in un certo senso, e lo scudo non lo rappresentava. Steve torna indietro nel tempo e dice: ‘Farò qualcosa per me adesso. Sono stato qui per tutti questi ragazzi e ho fatto del mio meglio. Sono solo un uomo, tornerò indietro e proverò a vivere la mia vita’. Sento che è qualcosa che Bucky vorrebbe per il suo migliore amico, e allo stesso tempo, Steve sta dicendo a Bucky: ‘Andrai avanti e lo farai anche tu. Non ho intenzione di metterti questo peso addosso. Vivremo entrambi le nostre vite – le vite che ci furono effettivamente tolte negli anni ’40 quando ci arruolammo’. Quindi, è lì che ho sentito che erano alla fine del film.”