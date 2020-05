The Falcon and the Winter Soldier: Sebastian Stan parla di un’atmosfera alla Arma Letale

Anche se le riprese di The Falcon and the Winter Soldier, la serie che vede al centro appunto i super-eroi interpretati da Sebastian Stan e Anthony Mackie, sono ferme a causa della pandemia di coronavirus, c’è comunque spazio per interviste e rivelazioni, ed una delle più interessanti arriva da alcune dichiarazioni di Sebatian Stan, interprete del Soldato D’Inverno.

Il 29 aprile Sebastian Stan si è concesso alcune dichiarazioni nel video realizzato per SAG-AFTRA Foundation Conversations at Home, e quando gli è stato chiesto come si sta divertendo a continuare nel MCU come Bucky Barnes, Stan ha detto:

“È interessante perché ho interpretato questo personaggio per 10 anni, ed è un po’ evoluto, come ho fatto io in quanto un essere umano, come uomo, un po’ di te lo sa d’invecchiare e penso che potrebbe essere ciò che adoro l’interpretare un personaggio più e più volte, è come se invecchiassero con te, e poi quando torni a interpretarli, ci sono alcune caratteristiche nuove che sai che hanno, e poi puoi chiederti ‘Ok, dove sono adesso?’. E’ interessante da esplorare.”

Alla domanda se la troupe di produzione fosse in grado di completare le riprese per l’attesissima serie Disney +, Stan ha detto che sono rimasti “all’incirca poche settimane di riprese”, perché tutto era “rallentato” non appena sono arrivati ​​a Praga. Quando gli è stato chiesto del suo tempo con il co-protagonista Anthony Mackie, Sebastian non ha risparmiato alcun dettaglio nell’esprimere come si sentiva mentre lavorava al fianco del Falcon.

“Ci siamo divertiti molto. Anthony è una persona fantastica con cui lavorare. Mi spinge a buttare davvero fuori il meglio e il peggio. E lo adoro e lo odio allo stesso tempo. Ma questa è la nostra dinamica, e io penso che sia stato così divertente finalmente avere tempo di esplorare queso rapporto, perché abbiamo avuto solo un paio di scene assieme in tutti i film […] Abbiamo davvero avuto modo di immergerci in quella relazione, ed è super divertente, intendo in termini di quel mondo stile Arma Letale.”

