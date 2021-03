The Falcon and the Winter Soldier: Sebastian Stan riflette sull’interpretare Bucky da oltre un decennio

La star di The Falcon and the Winter Soldier, Sebastian Stan, dice che è sia bizzarro che una benedizione aver interpretato James ‘Bucky’ Barnes lungo un decennio del Marvel Cinematic Universe.

Stan è apparso per la prima volta come il migliore amico d’infanzia e amico in tempo di guerra di Steve Rogers (Chris Evans) in Captain America: The First Avenger del 2011, in cui Barnes è stato sottoposto a test da parte dell’HYDRA prima di “morire” durante una missione con Captain America e il Howling Commando. Ma sappiamo com’è andata veramente. Barnes è sopravvissuto ed ha operato per decenni come l’assassino armato di un braccio metallico noto come Winter Soldier, una storia che continua a perseguitarlo nella serie originale dei Marvel Studios ora in onda su Disney +.

“È molto strano, di sicuro. È bizzarro pensarci”, ha detto Stan a Entertainment Tonight sulla sua corsa decennale come Bucky Barnes. “Perché sicuramente è stata una parte così importante della mia vita in questo decennio, quindi è una benedizione che siano ancora disposti a chiamarmi.”

The Falcon and Winter Soldier segna il settimo anno del co-protagonista Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson, che è diventato il gregario di Steve in Captain America: The Winter Soldier del 2014. Dopo la loro difficile alleanza in Captain America: Civil War del 2016 e i loro sforzi per salvare l’universo in Avengers: Infinity War del 2018 e Avengers: Endgame del 2019, Sam e Bucky sono entrambi alla ricerca della “redenzione” sei mesi dopo essere tornati in vita.

“Penso che quando guardi questi due personaggi, ottieni il loro retroscena e cosa sta succedendo nelle loro teste, ti rendi conto che sono nella posizione di cercare di riscattarsi per i fallimenti dei tempi precedenti”, ha detto Mackie. “Il che è, credo, molto importante nel MCU. Tutti hanno qualcosa a cui vogliono rimediare, tutti hanno qualcosa a cui stanno cercando di tornare. Quindi la redenzione in questa serie è molto importante per questi personaggi.”

