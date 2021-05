The Falcon and The Winter Soldier: Spider-Man ha quasi avuto un cameo nell’episodio finale

Il drammatico episodio finale di The Falcon and The Winter Soldier ha quasi incluso un’apparizione di Spider-Man.

Sebbene il finale di The Falcon and The Winter Soldier ci abbia regalato un enorme set di momenti d’azione mentre Sam Wilson e Bucky Barnes sventavano l’attacco dei Flag Smashers al Global Repatriation Council, a quanto pare sarebbe potuto essere ancora più grande, perchè ha quasi incluso un cameo di Spider-Man. Non sorprende che la serie non abbia avuto un’apparizione a sorpresa dell’arrampica-muri, perché avrebbe sicuramente portato via il momento pathos di Sam Wilson che finalmente diventa Capitan America.

Anche se sarebbe stato bello chiudere il cerchio in rimando a quando Spider-Man ha combattuto sia Falcon che Winter Soldier in Captain America: Civil War.

Durante un’intervista con Inverse, lo showrunner Malcolm Spellman ha spiegato che sebbene Spider-Man sia stato originariamente pensato per un cameo, Kevin Feige ha respinto l’idea. Solo perché la storia si svolge a New York non significa che il tessi-ragnatele debba mostrarsi, cameo del genere “devono avvenire organicamente”.

“Ovviamente. Poi Kevin Feige ti dice: ‘No. Fermo’. Ascolta, quando ti presenti per la prima volta a questi progetti, nella tua mente pensi che potrai usare tutti i personaggi del MCU. Ma la Marvel chiede sempre: ‘Questa persona appartiene a questa storia? Non puoi semplicemente smanettare e inserire tutti i nostri personaggi nel tuo progetto perché ti piacciono. Devono avvenire organicamente’. Quindi Spider-Man non ce l’ha fatta.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...