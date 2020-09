The Falcon and the Winter Soldier: ufficializzata la data d’uscita della serie?

La serie dei Marvel Studios, The Falcon and the Winter Soldier, sarà presentata in anteprima su Disney + nel 2021, secondo un elenco recentemente aggiornato sul servizio di streaming.

La serie, che ha debuttato col primo footage durante il Super Bowl LIV a febbraio, era prevista per l’autunno 2020 prima che la pandemia COVID-19 costringesse la Marvel a interrompere la produzione con solo “due o tre settimane” rimanenti, secondo la star della trilogia di Captain America, Sebastian Stan. WandaVision, che riunisce le star di Avengers, Elizabeth Olsen e Paul Bettany, in una realtà influenzata dalle sitcom classiche, sarà la prima serie dei Marvel Studios a venir rilasciata su Disney +.

Una landing page aggiornata per The Falcon and the Winter Soldier ora imposta la serie originale come “in arrivo nel 2021”. I fan della Marvel si aspettavano una data fuori dal 2020 quando una pubblicità andata in onda durante gli Emmy Awards di domenica ha indicato la serie come “in arrivo”.

Le riprese della serie diretta da Kari Skogland sono riprese solo di recente ad Atlanta, in Georgia, con le star Anthony Mackie e Sebastian Stan.

Nella serie di sei episodi ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, dove un pensionato Steve Rogers (Chris Evans) ha consegnato lo scudo a Sam Wilson (Mackie), i “nemici/amici” Wilson e Bucky Barnes (Stan) fanno squadra in un’avventura in giro per il mondo.

Ecco la sinossi ufficiale di The Falcon and the Winter Soldier: “Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon and The Winter Soldier dei Marvel Studios”.

Diretto da Kari Skogland su sceneggiature scritte dallo showrunner Malcolm Spellman e Derek Kolstad, la serie vede la partecipazione di Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan nei panni di Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter, Daniel Brühl nei panni del barone Helmut Zemo e Wyatt Russell nel ruolo di John Walker / US Agent. Sono stati scelti anche gli attori Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills e Carl Lumbly.

The Falcon and The Winter Soldier doveva essere presentato in anteprima esclusivamente su Disney + nell’agosto del 2020, ma adesso si sospetta non arriverà prima dell’autunno del 2021.

