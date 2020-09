The Falcon and The Winter Soldier: un elemento di merchandising offre uno sguardo ai costumi

Un nuovo elemento di merchandising offre ai fan uno sguardo ad Anthony Mackie e Sebastian Stan in costume di scena per le serie Disney +, The Falcon and The Winter Soldier.

L’industria cinematografica sta finalmente, lentamente, ripartendo e riavviando sia le riprese che la produzione per alcuni dei nuovi progetti più attesi. I fan hanno trascorso cinque mesi aspettando qualsiasi tipo di buona notizia su quando film e programmi TV avrebbero potuto riprendere le riprese e quel momento si sta finalmente avvicinando.

I fan del Marvel Cinematic Universe sono particolarmente ansiosi considerando la moltitudine di nuovi film in lavorazione per la Fase 4, insieme alla nuova espansione con almeno otto nuove miniserie su Disney +. Grazie a The Direct sono arrivate online alcune nuove informazioni che dovrebbero entusiasmare i fan del MCU.

Sembra che la fonte abbia avuto accesso ad un documento di produzione che confermerebbe che The Falcon and the Winter Soldier dovrebbe riprendere la produzione ad Atlanta all’inizio di settembre. Questo documento è stato rilasciato oggi, quindi questo significa che le telecamere saranno ufficialmente accese entro la prossima settimana, salvo ulteriori ritardi o problemi.

Ciò lascia intendere che le riprese dello spettacolo negli Stati Uniti dovrebbero essere completate prima della fine dell’autunno.

Intanto un nuovo elemento di merchandising per la serie mostra i costumi indossati da Sebastian Stan e Anthony Mackie. Sarà interessante vedere dove riprenderà lo spettacolo dopo Avengers: Endgame e come le recenti notizie sul casting si collegheranno al divario di cinque anni tra lo schiocco mortale e il team riunito per fermare Thanos. Ma indipendentemente dalla storia, Anthony Mackie e Sebastian Stan indosseranno nuovi abiti colorati quando la serie arriverà sul servizio di streaming.

Qui sotto potete vedere la maglietta che mostra i costumi:

Cool to see Falcon and the Winter Soldier merch 😔 pic.twitter.com/RWcBMT83E8 — Billy (@SpinelessOyster) August 30, 2020

Ecco la sinossi ufficiale di The Falcon and the Winter Soldier: “Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon and The Winter Soldier dei Marvel Studios”.

Diretto da Kari Skogland su sceneggiature scritte dallo showrunner Malcolm Spellman e Derek Kolstad, la serie vede la partecipazione di Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan nei panni di Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter, Daniel Brühl nei panni del barone Helmut Zemo e Wyatt Russell nel ruolo di John Walker / US Agent. Sono stati scelti anche gli attori Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills e Carl Lumbly.

The Falcon and The Winter Soldier doveva essere presentato in anteprima esclusivamente su Disney + nell’agosto del 2020, ma adesso si sospetta non arriverà prima dell’autunno del 2021.

