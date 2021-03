The Falcon and The Winter Soldier: un nuovo teaser anticipa la necessità di nuovi eroi nel MCU

Un nuovo trailer di The Falcon and The Winter Soldier anticipa la necessità di nuovi eroi nell’universo cinematografico Marvel.

Sam Wilson aka Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes aka Winter Soldier (Sebastian Stan) vengono promossi da personaggi secondari a eroi principali nella fase 4. La loro serie Disney + riprende dopo Avengers: Endgame ed esplora gli ex compagni di Capitan America che collaborano in una loro propria avventura. Ciò includerà Falcon che tenta di assumere il ruolo di Captain America.

L’attenzione su Falcon e Winter Soldier arriva dopo che WandaVision ha messo al centro Scarlet Witch e Vision lasciandoli essere i protagonisti di una storia del MCU. Mentre The Falcon e The Winter Soldier enfatizzerà principalmente le storie di Sam e Bucky, lo spettacolo Disney + sarà pieno di altri personaggi. Sharon Carter (Emily VanCamp) e Baron Zemo (Daniel Brühl) torneranno , così come War Machine (Don Cheadle). Ma la serie introdurrà anche nuovi eroi nel MCU, vale a dire John Walker (Wyatt Russell) nei panni del nuovo Capitan America.

In un nuovissimo trailer di The Falcon e The Winter Soldier pubblicato dalla Marvel, viene anticipata la necessità di più eroi. Il trailer include altre battute di Bucky e Sam, ma si apre con un funzionario governativo sconosciuto che dichiara la necessità di più eroi a causa dello stato vulnerabile dell’America.

Potete vedere il nuovo trailer qui sotto:

