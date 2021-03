The Falcon and the Winter Soldier: una serie di nuovi fantastici character poster!

La fase 4 dell’universo cinematografico Marvel sta finalmente procedendo e il prossimo capitolo dopo il grande successo di WandaVision è The Falcon and the Winter Soldier.

Dopo che il progetto guidato da Elizabeth Olsen ha introdotto un bizzarro mondo stile sitcom combinato con elementi magici, la prossima serie del MCU adotterà un approccio più radicato mentre Sam Wilson e Bucky Barnes cercano di adattarsi a un mondo senza Capitan America (inizialmente).

La coppia dovrebbe essere coinvolta in un’avventura attorno al mondo, in stile buddy movie e spy thriller, dove vedremo anche il ritorno del barone Zemo. Non solo, ma una sfilza di nuovi cattivi causerà problemi al duo, come il gruppo noto con il nome di The Flag Smashers, e ovviamente il Captain America approvato dal governo, John Walker aka US Agent.

Nonostante ciò, i dettagli della trama sono ancora tenuti nascosti, ma è tutt’altro che confermato che la serie sarà ricca di azione. Ora, con l’avvicinarsi del debutto dello show, è emersa una nuova ondata di materiale promozionale. Prima della sua tanto attesa anteprima, i Marvel Studios hanno rilasciato quattro nuovi character poster dei personaggi per The Falcon and the Winter Soldier.

Potete vederli tutti qui sotto:

Una serie di nuovi character poster di #TheFalconAndTheWinterSoldier pic.twitter.com/cOC2bgRNuh — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) March 8, 2021

Ecco la sinossi ufficiale di The Falcon and the Winter Soldier: “Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon and The Winter Soldier dei Marvel Studios”.

Diretto da Kari Skogland su sceneggiature scritte dallo showrunner Malcolm Spellman e Derek Kolstad, la serie vede la partecipazione di Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan nei panni di Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter, Daniel Brühl nei panni del barone Helmut Zemo e Wyatt Russell nel ruolo di John Walker / US Agent. Sono stati scelti anche gli attori Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills e Carl Lumbly.

La prima stagione della scene arriverà il 19 marzo 2021, e sarà composta da sei episodi.

