The Falcon and the Winter Soldier: uno sguardo al costume di Sam Wilson nei panni di Falcon/Captain America

Una nuova immagine dal set di The Falcon and the Winter Soldier rivela uno sguardo alternativo al costume di Sam Wilson nei panni di Falcon / Captain America.

Leggi anche: US Agent con lo scudo di Capitan America in un video dal set

Avengers: Endgame ha portato a termine gli archi narrativi di Tony Stark (Robert Downey Jr.) e Steve Rogers AKA Captain America (Chris Evans); la presunta dipartita dei “Big Two” inaugura una nuova era per il Marvel Cinematic Universe. Prima di partire verso il proverbiale tramonto, Capitan America ha passato la torcia, o meglio lo scudo, a Sam Wilson (Anthony Mackie).

Prima della chiusura della produzione a marzo a causa della diffusione del COVID-19, la serie doveva inizialmente essere presentata in anteprima ad agosto. I recenti video sul set indicano che la produzione è ricominciata, dando ai fan i primi veri scorci del look di Wilson Falcon / Captain America.

Mackie ha recentemente condiviso una foto di se stesso in costume intero sul set di The Falcon and the Winter Soldier. Il post si allontana dal suo co-protagonista Stan all’inizio di questa settimana. Quest’ultimo ha mostrato Stan mentre scattava una foto di Mackie, e il post di Mackie sembra essere la foto che Stan stava scattando. Didascalia: “I ragazzi sono tornati in città! Divertirsi tenendo le distanze sociali…“.

Il post celebra il riavvio della produzione e offre ai fan uno sguardo alternativo al nuovo costume di Wilson. Dai un’occhiata qui sotto.

The boyz are back in town! Having fun while social distancing… #wintersoldiershot #FalconandtheWinterSoldier pic.twitter.com/hpCy7vuFFa — Anthony Mackie (@AnthonyMackie) September 15, 2020

Ecco la sinossi ufficiale di The Falcon and the Winter Soldier: “Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon and The Winter Soldier dei Marvel Studios”.

Diretto da Kari Skogland su sceneggiature scritte dallo showrunner Malcolm Spellman e Derek Kolstad, la serie vede la partecipazione di Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan nei panni di Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter, Daniel Brühl nei panni del barone Helmut Zemo e Wyatt Russell nel ruolo di John Walker / US Agent. Sono stati scelti anche gli attori Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills e Carl Lumbly.

The Falcon and The Winter Soldier doveva essere presentato in anteprima esclusivamente su Disney + nell’agosto del 2020, ma adesso si sospetta non arriverà prima dell’autunno del 2021.

Mi piace: Mi piace Caricamento...