The Falcon and The Winter Soldier: US Agent con lo scudo di Capitan America in un video dal set

Un nuovo video sul set di The Falcon and The Winter Soldier rivela l’US Agent di Wyatt Russel con lo scudo di Capitan America.

Dopo costretta a interrompere la produzione all’inizio di quest’anno a causa della pandemia di coronavirus, le riprese sono ricominciate per la prossima serie Marvel Studios / Disney +. Con questo, ci si può aspettare che vengano fuori nuovi contenuti dalle riprese, incluso l’ultimo che presenta una scena di combattimento.

Ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame, The Falcon and The Winter Soldier riuniranno Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) per una nuova avventura. I dettagli specifici sono ancora strettamente nascosti, ma l’imminente introduzione di John Walker dà al pubblico un’idea di cosa aspettarsi riguardo all’arco narrativo di Sam nel film. Sebbene sia la scelta personale di Steve Rogers (Chris Evans) per essere il prossimo portatore dell’iconico scudo di vibranio, il teaser precedentemente rilasciato per lo spettacolo implica che potrebbe non essere così semplice con Walker che brandisce invece l’arma. Questa idea è supportata da un nuovo video dal set del progetto.

Potete vederlo qui sotto:

Filming from Falcon & Winter Solider resumed today at Atlantic Station. pic.twitter.com/NJzDXF9CWE — Everything Georgia (@GAFollowers) September 11, 2020

Ecco la sinossi ufficiale di The Falcon and the Winter Soldier: “Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon and The Winter Soldier dei Marvel Studios”.

Diretto da Kari Skogland su sceneggiature scritte dallo showrunner Malcolm Spellman e Derek Kolstad, la serie vede la partecipazione di Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan nei panni di Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter, Daniel Brühl nei panni del barone Helmut Zemo e Wyatt Russell nel ruolo di John Walker / US Agent. Sono stati scelti anche gli attori Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills e Carl Lumbly.

The Falcon and The Winter Soldier doveva essere presentato in anteprima esclusivamente su Disney + nell’agosto del 2020, ma adesso si sospetta non arriverà prima dell’autunno del 2021.

