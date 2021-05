The Falcon and Winter Soldier: Adepero Oduye approva il rilascio della “BuckySarah Cut”

I fan di The Falcon and Winter Soldier a quanto pare hanno preso a scherzare sui rilasci delle “Cut”, dopo che la scena integrale del ballo di Zemo è stata rilasciata, con una nuova di zecca.

Sembra che questa volta vogliano il rilascio del “The Bucky and Sarah Cut”, un taglio in cui appunto il Bucky di Sebastian Stan e la Sarah Wilson, sorella di Sam Wilson, interpretata da Adepero Oduye, flirtano in modo piuttosto evidente. E la cosa non è finita, infatti l’attrice a quano pare ha preso a parteciare a questo “movimento” sostenendo anche lei di voler vedere più scene.

Molte persone hanno notato il tipo di tensione romantica tra il personaggio di Sebastian Stan e lei durante le puntate finali della serie Disney +. Quando i fan hanno iniziato a gridare su Twitter questo pomeriggio, lei ha subito scherzato su questo per conto suo. Le persone si sono scatenate con questo piccolo stralcio di approvazione da parte dell’attrice, da quando i fan della DC hanno aperto la porta a questo tipo di movimenti con la richiesta del rilascio della Snyder Cut.

È davvero folle vedere quanto velocemente queste grandi società possono muoversi quando i fan fanno sentire le loro opinioni in gran numero.

Potete dare un’occhiata al suo tweet in basso:

