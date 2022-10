The Flash 2: una sceneggiatura parrebbe essere già in sviluppo

Il DCEU è in un grande stato di cambiamento. Negli ultimi 18 mesi, ci sono più domande che risposte. Le star sono state sommerse da battaglie legali (ad esempio Ezra Miller di The Flash), i progetti sono stati cancellati e interi cambiamenti di regime hanno modificato la strategia generale dei contenuti al suo interno.

Da quando il CEO David Zaslav è subentrato dopo la fusione con la Warner Bros. Discovery, lo studio ha iniziato a sezionare i suoi sforzi sia sul piccolo che sul grande schermo. Ciò è avvenuto con l’elaborazione di un “piano decennale” per il DCEU.

Una cosa che è rimasta abbastanza costante durante tutto questo, però, è stata l’idea che lo studio fosse irremovibile sul fatto che avrebbe rilasciato The Flash. Nonostante la star del film sia inondata di problemi legali, WB si è impegnata a far uscire il film. Ora scopriamo che lo studio ha piani ancora più grandi per lo Scarlet Speedster sul grande schermo.

The Hollywood Reporter ha rivelato in un nuovo rapporto che è stata scritta una sceneggiatura per un sequel di The Flash e che The Flash 2 è in arrivo.

Lo sceneggiatore di Aquaman, David Leslie Johnson-McGoldrick, ha scritto la sceneggiatura del sequel, e poco altro si sa del progetto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...