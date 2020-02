The Flash 6: ecco la nuova sigla modificata dopo Crisi sulle Terre Infinite

The Flash è finalmente tornato dalla pausa di mezza stagione martedì sera, inaugurando una nuova era dell’Arrowverse nel processo.

La serie è stata la finale degli spettacoli della The CW a riprendere dopo il crossover Crisi sulle Terre Infinite ed è sicuro dire che l’evento ha avuto un grande impatto sullo show. Questo era già evidente dai minuti di apertura dell’episodio, che hanno apportato un grande cambiamento estetico al modo in cui le puntate sono tradizionalmente introdotte.

Spoiler per l’episodio di questa settimana di The Flash, “Marathon”, qui sotto! Guarda solo se vuoi sapere!

All’inizio dell’episodio, i fan sono stati introdotti a una nuovissima sigla per la serie, che assume un aspetto molto più cinematografico rispetto al solito logo-title animato. La sequenza mostrava un montaggio di ciascuno dei personaggi principali dello spettacolo, prima di finire trionfalmente col logo della serie.

Potete vederla qui sotto:

Mentre gli spettacoli dell’Arrowverse hanno sicuramente già sperimentato con nuove intro o sigle in passato, questo nuovo tipo di sequenza è qualcosa di relativamente nuovo per l’universo. Certo, non è così profondo e memorabile come la fanfara iniziale di Smallville con “Somebody Save Me”, ma è comunque un modo epico per introdurre i nuovi episodi della serie. E in un certo senso, la nuova sequenza indica la direzione post-“Crisi” in cui ci si aspetta che la serie si diriga.

