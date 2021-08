The Flash 8 aprirà con l’evento crossover di cinque episodi intitolato “Armageddon”

The Flash sta tornando più grande che mai con la sua ottava stagione.

The CW ha annunciato che il dramma coi supereroi inizierà la sua nuova stagione con un evento speciale in cinque parti intitolato “Armageddon”. Meglio ancora, l’episodio di grandi dimensioni riporterà gli eroi e i cattivi amati dai fan da tutto l’Arrowverse.

Armageddon è destinato ad ampliare il roster del Team Flash con Javicia Leslie come Batwoman, Brandon Routh come The Atom, Cress Williams come Black Lightning, Chyler Leigh come Sentinel, Kat McNamara come Mia Queen e Osric Chau come Ryan Choi. Tranne che non è tutto! Tom Cavanagh e Neal McDonough torneranno anche come due parti della Legion of Doom: Eobard Thawne/Reverse Flash e Damien Darhk.

La notizia che Routh tornerà nell’Arrowverse è particolarmente interessante dato che l’attore è stato lasciato andare senza tante cerimonie dallo show la scorsa stagione dopo che la sua storia si è conclusa. Anche se sarà una gioia vederlo indossare di nuovo il costume, è sicuramente una notizia agrodolce per i fan dato che non farà parte dell’equipaggio delle Leggende.

Il produttore esecutivo di The Flash, Eric Wallace, ha detto in una dichiarazione:

“In poche parole, questi saranno alcuni degli episodi di The Flash più emozionanti di sempre. Inoltre, ci sono alcuni momenti davvero epici e grandi sorprese che attendono i nostri fan. E li stiamo creando su una scala che è più grande e più audace dei nostri tradizionali episodi di Flash Quindi sì, Armageddon è molto più di un’altra trama presa da una graphic novel. Sarà un vero evento per i fan di Flash e dell’Arrowverse, vecchi e nuovi. Onestamente, non vedo l’ora che il pubblico veda cosa abbiamo in programma.”

L’evento in cinque parti di The Flash darà il via alla Stagione 8 il 16 novembre su The CW.

Dai un’occhiata alla sinossi di Armageddon qui sotto: “Una potente minaccia aliena arriva sulla Terra in circostanze misteriose, Barry (Grant Gustin), Iris (Candice Patton) e il resto del Team Flash sono spinti al limite in una disperata battaglia per salvare il mondo. Ma con il tempo che sta per scadere, e il destino dell’umanità in gioco, Flash e i suoi compagni avranno anche bisogno dell’aiuto di alcuni vecchi amici se le forze del bene devono prevalere“.

