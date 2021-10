The Flash: Andy Muschietti annuncia la fine delle riprese con un paio di post

Lo stesso fine settimana in cui i fan hanno avuto il loro first-look al film The Flash, il regista Andy Muschietti stava ultimando le ultime riprese dell’attesissimo film.

Con un paio di post sui social media ha annunciato che le riprese erano terminate e ha ringraziato tutti da entrambi i lati della telecamera per aver lavorato così duramente per rendere questo film una realtà.

Il teaser mostrato come parte di DC Fandome durante il fine settimana è stato il primo assaggio che i fan hanno avuto del film in uscita, The Flash, ma sembra che non passerà molto tempo prima che vedremo ancora di più come il regista Andy Muschietti ha confermato.

È quasi uno shock che The Flash abbia terminato le riprese poiché il film è stato uno dei più difficili della DC. Sappiamo da prima che Justice League uscisse (la versione di Whedon) che un film di Flash era in progetto, ma è stato ritardato molte volte per via del fatto che una serie di registi si sono uniti solo per poi lasciare il progetto.

Nel corso degli anni nomi come Seth Grahame-Smith e Rick Famuyiwa e altri si sono uniti al film, solo per lasciare il progetto qualche tempo dopo. L’assunzione del regista di IT, Andy Muschietti, ha poi fatto scalpore, e finalmente adesso il film è completo.

E con la conferma che stiamo ottenendo una storia in stile Flashpoint, che includerà anche Michael Keaton che riprenderà il suo ruolo di Batman di decenni fa, The Flash non è solo un nuovo cinecomic fatto per i fan, ma uno dei più attesi film del genere.

C’è la possibilità che il film possa essere l’inizio di una sorta di riavvio dell’universo cinematografico DC. Il tentativo di creare un universo connesso in stile MCU per gli eroi della DC ha avuto qualche problema all’inizio, e sebbene il franchise abbia incontrato un vero successo negli ultimi tempi, lo ha fatto senza molto del tessuto connettivo tra i progetti che molti fan stanno cercando.

Sia che il film di The Flash sia davvero un rilancio di un intero franchise, o solo un film su un personaggio molto amato dai fan, tutti non vedono ancora l’ora che arrivi.

