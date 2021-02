The Flash: Andy Muschietti annuncia Sasha Calle come Supergirl del DCEU

Scelta tra oltre 425 attrici che hanno fatto il provino, Sasha Calle, candidata all’Emmy, a quanto pare interpreterà Supergirl per il DC Extended Universe e comparirà in The Flash di Andy Muschietti.

L’attrice colombiana nata a Boston, è la prima Supergirl latina in assoluto a comparire in un film della DC.

“Ho visto più di quattrocento audizioni. Stati Uniti, Argentina, Brasile, Messico, Colombia. Il pool di talenti è stato davvero incredibile ed è stato molto difficile prendere una decisione, ma alla fine abbiamo trovato un’attrice destinata a interpretare questo ruolo”, ha detto il regista di The Flash Andy Muschietti che ha un occhio attento per scoprire i talenti, in particolare tra i giovani attori.

