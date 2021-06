The Flash: Andy Muschietti anticipa qualcosa di sanguinoso attorno al Batman di Michael Keaton?

Il regista Andy Muschietti ha anticipato un destino potenzialmente brutale per il Batman di Michael Keaton nel prossimo film di The Flash, che porterà il vero multiverso al cinema il prossimo anno.

La foto mostra l’inconfondibile simbolo di Batman che Keaton ha utilizzato nel film di Tim Burton del 1989, con una sospetta macchia di sangue.

Potete vederla qui sotto:

Keaton ha confermato lo scorso aprile che sarebbe tornato nei panni di Batman nel prossimo film DC Universe, che promette di frantumare lo spazio-tempo quando Flash torna indietro nel tempo per salvare sua madre, alterando il futuro con le sue azioni. Ispirato ai fumetti della run The Flashpoint Paradox, The Flash è un film centrale per il futuro della DC al cinema, poiché il nuovo universo condiviso che Warner Bros. intende costruire utilizzerà la sua trama per cancellare la lavagna e andare oltre il DCEU di Zack Snyder, senza però cancellarlo.

Keaton ha interpretato la parte di Bruce Wayne sia in Batman del 1989 che nel sequel del 1992, Batman Returns. Tuttavia, l’attore ha lasciato la parte dopo che Burton è stato sostituito da Joel Schumacher nel terzo film di Batman, che la Warner Bros. voleva un film più adatto ai bambini. The Flash ignorerà gli eventi di Batman Forever e Batman & Robin, prendendo spunto solo dai due film con Keaton.

Mi piace: Mi piace Caricamento...