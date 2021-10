The Flash: Andy Muschietti anticipa qualcosa in arrivo per i fan durante il DC FanDome

Il DC FanDome è proprio dietro l’angolo, e lo slancio del mondo dei cinecomics sta per fare un nuovo passo avanti.

Negli ultimi mesi, i Marvel Studios hanno pubblicato progetto dopo progetto e questi hanno dominato il ciclo delle notizie ogni settimana. Con l’introduzione di Disney+ e la Fase Quattro del MCU ormai progettata, ci sono stati più del doppio di progetti Marvel rispetto a quelli DC, ma non per questo la Distinta Concorrenza è da meno.

Ora tutti gli occhi sono puntati sul DC Fandome per dare il via a quello che sarà sicuramente un ricco 2022 per il DC Extended Universe. Ci sono una varietà di progetti destinati a diventare protagonisti della vetrina DC online, ma nessuno ha più peso dietro di esso di The Flash – forse Black Adam.

Dopo anni di battute d’arresto nella produzione, cambiamenti di sceneggiatura e ritardi nei programmi causati dalla pandemia, Andy Muschietti è stato scelto per guidare la carica di uno dei film DC più attesi di tutti i tempi. Mentre Barry Allen è stato un personaggio polarizzante nel DCEU, il suo primo film da solista, insieme a non uno ma due Batman, dovrebbe fare scuotere l’intero universo cinematografico – e secondo alcuni anche quello televisivo.

I fan sapevano che The Flash sarebbe stato il momento clou del secondo appuntamento con l’evento annuale DC FanDome, e Muschietti ha utilizzato Instagram per anticipare che potrebbero esserci alcune sorprese circa Il Velocista Scarlatto, senza ovviamente rivelare alcunché.

Il programma del DC FanDome ha confermato che l’evento dedicherà tempo al film, e si spera che in quel lasso di tempo dedicato al film venga presentata la featurette leak di qualche tempo fa, ed anche un trailer – anche se circa quest’ultimo non riponiamo troppe speranze.

Il regista Andy Muschietti ha recitato in un video pubblicato da sua sorella Barbara Muschietti (produttrice del film), suggerendo che lui e il team di The Flash “hanno una piccola sorpresa” per i fan del velocista.

