The Flash: Andy Muschietti celebra l’inizio delle riprese mostrando il titolo del film

The Flash ha avuto una produzione tumultuosa, attraversando vari cambi di registi e cicli di sviluppo nel corso degli anni. Dopo la sua presentazione ufficiale al DC FanDome, sembra finalmente che il primo film da solista del Velocista Scarlatto vedrà la luce del giorno.

Il film vedrà il ritorno di due ex Cavalieri Oscuri, con Michael Keaton e Ben Affleck che riprenderanno i loro ruoli. Bruce Wayne di Keaton non sarà solo, tuttavia, poiché le prove suggeriscono che la sua classica Batmobile sarà parte del film.

Ma la notizia del giorno è che The Flash ha iniziato la produzione nel Regno Unito, e il regista Andy Muschietti ha celebrato la cosa rivelando il fantastico logo title creato per l’adattamento del personaggio DC Comics.

Potete vedere il post qui sotto:

E successivamente anche la Warner Bros. ha condiviso il logo title, fornendo un’immagine più chiara:

Special announcement from filmmaker Andy Muschietti on his Instagram: Here we go!!! THE FLASH Day 1. #TheFlashMovie pic.twitter.com/QjHnAJNHFB — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) April 19, 2021

Altri personaggi nuovi e vecchi si uniranno al film, inclusa la nuova arrivata Sasha Calle nei panni di Supergirl. Altri personaggi chiave di supporto attorno a Barry Allen si stanno facendo strada in The Flash, come la Kiersey Clemons della Snyder Cut e Ron Livingston che sostituisce Billy Crudup nei panni di Henry Allen.

Le stelle sembrano allinearsi per il film solista di Barry Allen, e una nuova conferma dà ancor più speranza per il progetto.

Un rapporto ha confermato che The Flash sta attualmente girando, con la produzione in corso a Londra. Il regista Andy Muschietti e la società di produzione Double Dream della produttrice Barbara Muschietti supervisioneranno le riprese, ed il film conferma segnare il ritorno di Ezra Miller nei panni di Barry Allen.

The Flash dovrebbe anche vedere il ritorno del Batman di Ben Affleck, con il Batman di Michael Keaton che potrebbe apparire nel progetto, ma di recente si sono creati dei dubbi per via del Covid e della preoccupazione dell’attore. Secondo quanto riferito, il cast include anche Ian Loh nei panni del giovane Barry Allen, Saoirse-Monica Jackson e Rudy Mancuso in dei ruoli attualmente sconosciuti. Il film sarà diretto dal regista di IT e IT: Chapter Two, Andy Muschietti, con una sceneggiatura di Christina Hodson di Birds of Prey.

The Flash uscirà nelle sale il 4 novembre 2022, con Andy Muschietti alla regia, su una sceneggiatura di Christina Hodson, e con Michael Disco e Barbara Muschietti come produttori.

