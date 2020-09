The Flash: Barbara Muschietti rivela che il film riavvierà tutto senza dimenticare niente

L’assolo di Ezra Miller nel DCEU conterrà molti personaggi DC. Dopo aver debuttato nel DC Extended Universe in Batman v Superman: Dawn of Justice, la versione di Miller di Barry Allen si sta finalmente preparando per recitare nel suo film.

La Warner Bros. e la DC sviluppano il progetto da anni e non è stato facile. Il velocista scarlatto ora vedrà il suo film diretto da Andy Muschietti e viaggerà attraverso il multiverso in una trama che sarà liberamente basata su Flashpoint.

Come molti altri film di supereroi, The Flash includerà più personaggi dei fumetti oltre al suo protagonista. In precedenza era stato annunciato che Michael Keaton tornerà come Batman grazie al multiverso. Con una svolta sorprendente, però, non sarà l’unico Batman ad apparire. Anche Ben Affleck sta portando la sua versione del Cavaliere Oscuro in The Flash, nonostante la convinzione di aver finito con il ruolo. Finora, le due versioni di Batman sono gli unici altri personaggi oltre a Flash che hanno confermato di essere nel film, ma ne appariranno altri.

Una sessione di domande e risposte con il cast e la troupe riguardo a The Flash è stata presentata come parte del secondo giorno del DC FanDome, e sono stati rivelati nuovi dettagli sul film.

Una delle domande è stata rivolta alla produttrice Barbara Muschietti, dove le è stato chiesto maggiori informazioni sul film. Era riluttante a rivelare troppo in modo che la gente andasse a vederlo quando alla fine uscirà, ma Barbara ha indicato che Flash e i due Batman non sono gli unici personaggi DC che appariranno.

“Beh, voglio che tu vada a vederlo, quindi non ti dirò molto. Ma quello che ti dirò è che è una corsa. Sarà divertente ed eccitante e ci sono molti personaggi DC in esso. Flash è il supereroe di questo film perché è il ponte tra tutti questi personaggi e le linee temporali. E in un certo senso, riavvia tutto e non dimentica nulla.”

Grazie al fatto che The Flash è in fase di sviluppo da davvero molto, ci sono state innumerevoli voci su quali altre star del DCEU potrebbero apparire nel film. Per un po’, è sembrato che Jeffrey Dean Morgan sarebbe tornato come Thomas Wayne / Flashpoint Batman, ma il film è andato in una direzione diversa.

Ci sono state anche notizie secondo cui la Wonder Woman di Gal Gadot sarebbe apparsa. Si è pensato a lungo che Cyborg di Ray Fisher avesse un posto nel film, ma ciò potrebbe essere meno probabile data la sua battaglia in corso con la Warner Bros.

La possibilità che altri personaggi DC appaiano in The Flash non è limitata solo a coloro che attualmente fanno parte del DCEU. Barbara Muschietti ha anche scherzato sul fatto che la loro interpretazione della storia di Flashpoint consente al film di includere versioni passate dei personaggi DC. Questo sta già accadendo con il ritorno di Keaton, ma anche altre star DC precedenti potrebbero fare apparizioni. C’è anche la certezza che The Flash introdurrà nuovi personaggi DC sul grande schermo, quindi i fan dovrebbero avere un misto di eroi e cattivi nuovi e familiari nel 2022.

