The Flash: Ben Affleck parla delle sue scene e le descrive come il miglior lavoro che ha fatto nel ruolo di Batman

Ben Affleck afferma che le migliori scene che ha girato per la sua versione di Bruce Wayne/Batman sono quelle realizzate per il prossimo film del DC Extended Universe, The Flash.

Dopo quella che è diventata nota come “Josstice League” e l’annuncio che Matt Reeves avrebbe diretto The Batman come un reboot con Robert Pattinson, i fan hanno naturalmente pensato che il “Batfleck” fosse una cosa del passato. Tuttavia, l’anno scorso il mondo ha visto l’acclamata Justice League di Zack Snyder, che non solo ha rivitalizzato l’interesse per il Crociato Incappucciato di Affleck, ma ha inavvertitamente preparato il pubblico per il tanto atteso film di The Flash.

Dopo essere apparso nel ruolo in Justice League e nella Snyder Cut del 2017, Ezra Miller riprenderà il suo ruolo in The Flash di Andy Muschietti. Il film seguirà Barry Allen dopo gli eventi di Justice League e approfondirà l’idea della Forza della Velocità e la manipolazione del tempo, anticipata nella Justice League di Snyder. Flash infrangerà le barriere del multiverso nel DCEU, e il film sarà caratterizzato da più versioni di Flash, nonché sia Affleck che Michael Keaton nel ruolo di Batman.

Nel cast ci saranno anche Kiersey Clemon nei panni di Iris West, Ron Livingston nei panni di Henry Allen, Maribel Verdu nei panni di Nora Allen, Ian Loh nei panni di un giovane Barry Allen e Sasha Calle nei panni di Supergirl. Le riprese principali si sono recentemente concluse e il film uscirà nelle sale il 4 novembre 2022.

In una recente intervista con The Herald Sun, Affleck ha parlato delle sue scene di Batman in The Flash. In particolare, l’attore ha affermato che il materiale che ha girato per il film potrebbe essere il suo miglior lavoro che ha fatto come Batman nel DCEU. Affleck dice che spera che il montaggio finale “mantenga l’integrità” delle scene che ha amato.

“Non l’ho mai detto – è fresco di stampa – ma forse le mie scene preferite in termini di Batman sono nel film di Flash. Spero che mantengano l’integrità di ciò che abbiamo fatto perché penso davvero fossero grandiose e davvero interessanti, diverse, ma non in modo incongruente con il personaggio. Chissà? Forse decideranno che non funzionano, ma quando l’ho girate è stato davvero divertente e davvero, davvero soddisfacente e incoraggiante. In quel momento ho pensato: ‘Wow, penso di aver finalmente capito il personaggio’.”

