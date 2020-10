The Flash: Billy Crudup in trattativa per tornare come Henry Allen

Finalmente, dopo una pre-produzione a dir poco travagliata, stanno per iniziare le riprese di The Flash, primo stand alone per il celebre supereroe DC interpretato da Ezra Miller e già visto in azione in Justice League.

Il cast tecnico e non del film era già stato formato anni fa quando venne annunciato il film insieme al primo regista (ora Andy Muschietti ricoprirà tale ruolo) ma visti gli ultimi cambiamenti in merito all’universo cinematico DC poche sono le informazioni certe inerenti al progetto. Sappiamo che dovrebbe introdurre il concetto del multiverso, tema molto caro al personaggio di Flash, con tanto di Michael Keaton che riprenderà il ruolo di Batman insieme a Ben Affleck. Esatto, avremo ben due Batman all’interno dello stesso film.

Ora, però, parliamo di un personaggio di certo meno noto rispetto al Cavaliere Oscuro ma importantissimo per il personaggio di Barry Allen / Flash: Henry Allen, suo padre.

Tempo addietro venne confermato che sarebbe stato l’attore Billy Crudup ad interpretare il personaggio, e in effetti così è stato per un cameo che ha avuto in Justice League. In particolare nel film di Snyder (o Whedon, fate voi) si vedeva il personaggio in prigione in quanto accusato della morte di sua moglie e madre di Barry Allen.

Sembrerebbe banale ribadire che Crudup riprenderà il ruolo del personaggio, visto che è legato ad esso da anni, tuttavia visto che non conosciamo nel dettaglio la situazione contrattuale che l’attore ha con la Warner Bros., e visti anche i vari stravolgimenti che ci sono stati all’interno del progetto di costruzione di questo universo cinematografico condiviso, ci sembra corretto riportare che, secondo The Hollywood Reporter, Crudup è in fase di trattative per riprendere il ruolo.

The Flash uscirà nelle sale statunitensi il 3 giugno 2022, con Andy Muschietti alla regia, su una sceneggiatura di Christina Hodson, e con Michael Disco e Barbara Muschietti.

Nel cast Ezra Miller (Barry Allen / Flash), Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman) e Michael Keaton (Bruce Wayne / Batman).

