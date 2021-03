The Flash: Billy Crudup non interpreterà più il padre di Barry Allen

Di tutti i guai del DC Extended Universe sia davanti che dietro la telecamera, quasi nessun singolo progetto ne ha visti di più del film Flash con Ezra Miller. Originariamente pensato per uscire nelle sale nel 2018, molteplici cambiamenti alla regia e ritardi di produzione hanno messo questo film in un costante stato di incertezza.

Miller ha già fatto due cameo in Batman v Superman: Dawn of Justice e Suicide Squad del 2016, prima di giocare un ruolo chiave nella Justice League del 2017. Ultimamente, il cast del film stand-alone ha subito alcuni cambiamenti interessanti, riportando Kiersey Clemons al ruolo di Iris West anche se aveva lasciato il progetto alcuni anni fa.

Allo stesso modo, oggi arriva la notizia di un’aggiunta e qualcuno che saluta il cast. The Hollywood Reporter ha confermato che Maribel Verdu ha firmato con la Warner Bros. per interpretare il ruolo della madre di Barry Allen, Nora, nel film, inoltre, Billy Crudup, che ha interpretato Henry Allen in Justice League del 2017, si è fatto da parte dal ruolo a causa di conflitti di agenda con gli altri impegni. Non è chiaro se il ruolo verrà rifuso per il prossimo film solista.

La storia e il cast di The Flash sono stati un ciclo apparentemente infinito di dettagli cangianti negli ultimi anni. Con l’aspetto multiuniversale aggiunto al film grazie all’aggiunta di Michael Keaton nei panni del Batman del 1989, non sappiamo quali altri sconvolgimenti il film porterà con se, ma sappiamo che Sasha Calle sarà parte del cast nel ruolo di Supergirl.

Le riprese di Flash inizieranno alla fine di aprile 2021 e uscirà nelle sale il 4 novembre 2022.

