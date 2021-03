The Flash: confermato il ritorno di Kiersey Clemons come Iris West nel film di Andy Muschietti

La tanto attesa Snyder Cut di Justice League sta finalmente per arrivare, e permetterà a tutti i fan dell’universo DC di vedere per la prima volta in scena alcuni importanti personaggi della mitologia DC tagliati dalla versione cinematografica di Justice League.

Uno di questi personaggi è Iris West, interpretata nel film di Snyder da Kiersey Clemons, che vedremo in azione per la prima volta nell’imminente Snyder Cut ed anche nello stand alone dedicato al personaggio di Flash, interpretato da Ezra Miller.

Sembra una sciocchezza riportare la conferma, ma ricordiamo che non era così certo il suo coinvolgimento nello stand alone diretto da Andy Muschietti, visto che nel corso degli anni alcuni contratti sono giunti o stavano per giungere al termine.

Quest’oggi, però, arriva la conferma che la giovane attrice tornerà nei panni del personaggio nel film dedicato all’Uomo più veloce del mondo.

Fonte: ScreenRant

The Flash uscirà nelle sale il 4 novembre 2022, con Andy Muschietti alla regia, su una sceneggiatura di Christina Hodson, e con Michael Disco e Barbara Muschietti come produttori.

Nel cast Ezra Miller (Barry Allen / Flash), Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman), Michael Keaton (Bruce Wayne / Batman), Kiersey Clemons (Iris West) e Sasha Calle (Supergirl). Da confermare il ritorno di Billy Crudup come Henry Allen.

