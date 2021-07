The Flash: dal set il video di un Batman in sella ad una Bat-Moto

Dopo alcune prime immagini dal set, la rivelazione dei vari membri del cast, ed una serie di concept art leak venuti fuori da una featurette leak a sua volta, continuano le fuge di materiale dal set, e dopo una serie d’immagini che parevano mostrare due Barry Allen sul set, oggi vi mostriamo un piccolo scorcio di uno dei Batmen del film.

Nel video trapelato online grazie a The Flash Film News abbiamo visto un Batman in sella ad uno dei suoi più famosi Bat-veicoli, la Bat-Moto, o Bat-pod com’è stato chiamato nel film di Christopher Nolan.

Il look del veicolo, ma soprattutto quello del costume che lo stuntman in questo caso indossa, sembrano rimandare proprio al Batman di Ben Affleck, visto che presumiamo quello di Keaton avrà un look più simile a quello avuto all’internp del film di cui ha fatto pare, Batman di TIm Burton del 1989.

Qui sotto potete vedere il video leak dal set:

We were hoping to see the Batmobile when we first learned about the chase scene, but the Batcycle is a pleasant surprise! #TheFlash #TheFlashMovie [Video: @foreigncorr1] pic.twitter.com/IFcQRgn8CY https://t.co/oYBIA8StbM — The Flash Film News (@FlashFilmNews) July 26, 2021

E qui una serie di frame catturati da alcuni momenti in cui hanno girato la sequenza, dove vediamo i dettagli della maschera di questo Batman, che ci fanno pensare proprio a quello di Ben Affleck:

Altri personaggi nuovi e vecchi si uniranno al film, inclusa la nuova arrivata Sasha Calle nei panni di Supergirl. Altri personaggi chiave di supporto attorno a Barry Allen si stanno facendo strada in The Flash, come la Kiersey Clemons della Snyder Cut e Ron Livingston che sostituisce Billy Crudup nei panni di Henry Allen.

Le stelle sembrano allinearsi per il film solista di Barry Allen, e una nuova conferma dà ancor più speranza per il progetto.

Un rapporto ha confermato che The Flash sta attualmente girando, con la produzione in corso a Londra. Il regista Andy Muschietti e la società di produzione Double Dream della produttrice Barbara Muschietti supervisioneranno le riprese, ed il film conferma segnare il ritorno di Ezra Miller nei panni di Barry Allen. The Flash dovrebbe anche vedere il ritorno del Batman di Ben Affleck, con il Batman di Michael Keaton che potrebbe apparire nel progetto, ma di recente si sono creati dei dubbi per via del Covid e della preoccupazione dell’attore. Secondo quanto riferito, il cast include anche Ian Loh nei panni del giovane Barry Allen, Saoirse-Monica Jackson e Rudy Mancuso in dei ruoli attualmente sconosciuti. Il film sarà diretto dal regista di IT e IT: Chapter Two, Andy Muschietti, con una sceneggiatura di Christina Hodson di Birds of Prey. The Flash uscirà nelle sale il 4 novembre 2022, con Andy Muschietti alla regia, su una sceneggiatura di Christina Hodson, e con Michael Disco e Barbara Muschietti come produttori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...