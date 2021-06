The Flash: Ezra Miller e Kiersey Clemons avvistati assieme sul set

Una nuova foto dal set di The Flash mostra il Barry Allen di Ezra Miller e l’Iris West di Kiersey Clemons insieme.

Leggi anche: Andy Muschietti anticipa il costume della Supergirl di Sasha Calle

The Flash potrebbe essere uno dei progetti più ambiziosi della DC nella memoria recente. Da quello che sappiamo, il film si concentrerà sulla creazione del multiverso, introducendo la Supergirl di Sasha Calle, re-introducendo il Batman di Michael Keaton e presumibilmente, mostrando Barry Allen che salva sua madre.

È molto da fare per un progetto solo, ma il regista Andy Muschietti ha dimostrato più e più volte di essere un autore capace. Mentre il progetto avrà sicuramente le sue scene d’azione ad alto numero di ottani e rivelazioni sbalorditive, è anche settato per avere momenti più tranquilli che riflettono la natura introspettiva e sensibile di Barry Allen. Una cosa su cui si concentrerà il prossimo progetto è la relazione tra Barry Allen ed Iris West.

Introdotta in Justice League di Zack Snyder, la Iris West di Kiersey Clemons avrà un ruolo fondamentale in The Flash nei panni dell’interesse amoroso di Barry Allen. I dettagli sono scarsi su quanto si svilupperà la sua relazione con il personaggio di Ezra Miller, ma è difficile non immaginarli uscire insieme alla fine del film.

Una foto scattata a Londra mostra Miller vestito con un completo ai piedi di quello che sembra un tribunale, accanto all’Iris di Clemons. È possibile che Barry stia partecipando al processo di Henry Allen e che West lo stia coprendo per Picture News, portando a un incontro casuale tra i due.

Qui sotto le immagini:

Ezra Miller e Kiersey Clemons como Barry Allen e Iris West nos bastidores de #TheFlash. pic.twitter.com/hh0HcaCdIL — PN MIDIA (@pn_midia) June 20, 2021

Altri personaggi nuovi e vecchi si uniranno al film, inclusa la nuova arrivata Sasha Calle nei panni di Supergirl. Altri personaggi chiave di supporto attorno a Barry Allen si stanno facendo strada in The Flash, come la Kiersey Clemons della Snyder Cut e Ron Livingston che sostituisce Billy Crudup nei panni di Henry Allen.

Le stelle sembrano allinearsi per il film solista di Barry Allen, e una nuova conferma dà ancor più speranza per il progetto.

Un rapporto ha confermato che The Flash sta attualmente girando, con la produzione in corso a Londra. Il regista Andy Muschietti e la società di produzione Double Dream della produttrice Barbara Muschietti supervisioneranno le riprese, ed il film conferma segnare il ritorno di Ezra Miller nei panni di Barry Allen. The Flash dovrebbe anche vedere il ritorno del Batman di Ben Affleck, con il Batman di Michael Keaton che potrebbe apparire nel progetto, ma di recente si sono creati dei dubbi per via del Covid e della preoccupazione dell’attore. Secondo quanto riferito, il cast include anche Ian Loh nei panni del giovane Barry Allen, Saoirse-Monica Jackson e Rudy Mancuso in dei ruoli attualmente sconosciuti. Il film sarà diretto dal regista di IT e IT: Chapter Two, Andy Muschietti, con una sceneggiatura di Christina Hodson di Birds of Prey. The Flash uscirà nelle sale il 4 novembre 2022, con Andy Muschietti alla regia, su una sceneggiatura di Christina Hodson, e con Michael Disco e Barbara Muschietti come produttori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...