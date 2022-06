The Flash: Ezra Miller non sarà sostituito da un altro attore per una ragione specifica

La Warner Bros. nutre grandi speranze per The Flash.

L’imminente cinecomic, che ha completato la produzione nel 2021 e dovrebbe debuttare nelle sale nel 2023, è stata accolta straordinariamente bene nelle prime proiezioni di prova, secondo fonti vicine al film. Dato il track record incoerente della DC Films nel mettere in campo successi commerciali, l’accoglienza iniziale che The Flash potrebbe essere un successone non è solo un sollievo, ma una necessità per avere successo al botteghino.

C’è solo un problema evidente: Miller non riesce a stare fuori dai guai. Nei mesi scorsi l’attore è stato più volte arrestato o preso in custodia per molestie, comportamento antipatici e violazione del codice della strada. Più o meno nello stesso periodo, due residenti delle Hawaii hanno presentato un’ordinanza restrittiva temporanea contro Miller dopo che avrebbe fatto irruzione nella camera da letto della coppia e tentato di rubare i loro passaporti e portafogli. Sebbene l’ordine restrittivo sia stato successivamente ritirato, il suo comportamento ha suscitato grave disagio per le persone che ha messo in pericolo, nonché per la salute e il benessere di Miller. Quegli incidenti sono avvenuti quasi due anni dopo che sono emerse riprese leak di Miller che sembrava soffocare una donna fuori da un bar in Islanda. Non è certo il tipo di attenzione che uno studio vuole per la star di un blockbuster da 200 milioni di dollari.

Quegli eventi che fanno alzare le sopracciglia hanno portato a speculazioni in seno alla Warner Bros.. Lo studio potrebbe effettivamente sostituire Miller con un altro attore? Rilascerà il film a HBO Max nel tentativo di limitare la fanfara potenzialmente negativa che potrebbe accompagnare un’uscita nelle sale? O la Warner Bros. manterrà il film nelle sale il 23 giugno 2023 come previsto?

Salvo sviluppi imprevisti, dicono le fonti, la Warners sta andando avanti con l’intenzione di dare al film il trattamento da “successo completo”. The Flash è semplicemente costato troppi soldi per scartare completamente il progetto e probabilmente non genererà le entrate necessarie per realizzare un profitto senza sbarcare nei cinema. Affinché l’opzione avvenga senza innescare un forte contraccolpo, Miller dovrebbe comportarsi al meglio. E questa è una grande domanda.

Ad aggravare le cose, mercoledì è stata diffusa la notizia che i dirigenti cinematografici veterani, Michael De Luca e Pamela Abdy, sostituiranno Toby Emmerich come presidenti del Warner Bros. Motion Picture Group. Qualsiasi cambio di leadership in uno studio mette in un limbo la lista dei film del regime precedente; con il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslov, che ora tiene sotto stretto controllo i costi dell’azienda, la spesa di marketing per un film grande come The Flash rimane una domanda a cui dare risposta

“Ci sono una miriade di direzioni in cui la Warner Bros. potrebbe andare”, afferma Jeff Bock, analista al botteghino di Exhibitor Relations. “Scegliere quello giusto è fondamentale per il futuro della DC.”

Dal momento che la controversia circonda Miller e non il film in sé, alcuni fan della DC si sono chiesti se Grant Gustin, che interpreta il personaggio nella serie CW, sarebbe stato rifuso nella versione per il grande schermo. È una pratica rara, usata con parsimonia in passato con Christopher Plummer (che ha sostituito Kevin Spacey) in “All the Money in the World” del 2017 e Mads Mikkelsen (che ha preso il posto di Johnny Depp nei panni del mago oscuro Gellert Grindelwald in Animali fantastici: I segreti di Silente). Tuttavia, nel caso di “Tutti i soldi del mondo”, Spacey aveva solo una parte di supporto e in “Animali fantastici 3”, Depp aveva girato solo una sequenza, quindi Mikkelsen non aveva bisogno di replicare molte riprese.

Con The Flash la questione è diversa. Gli addetti ai lavori affermano che non sarebbe possibile sostituire Miller senza girare di nuovo l’intero film. Sono presenti praticamente in ogni scena e non esiste abbastanza tecnologia digitale per dare forma a quella magia senza tornare al punto di partenza. E rifare l’intero film non è una proposta realistica per nessun film, tanto meno uno che ha terminato la produzione mesi fa e che è già costato centinaia di milioni.

Fonti vicine a The Flash sostengono che Miller sia allo stesso modo sotto il radar di chi probabilmente non parteciperà ai tou stampa, nonostante sia il protagonista. La serie di arresti di Miller aveva già costretto la Warner Bros. a minimizzare il coinvolgimento dell’attore in Animali fantastici: I segreti di Silente, uscito nelle sale ad aprile. Ma similmente a Hammer, Miller ha interpretato uno dei numerosi personaggi principali nello spinoff di “Harry Potter”, il che significa che gli sforzi promozionali non sono ricaduti esattamente sulle loro spalle. Lo stesso non si può dire di The Flash. Certo, il film presenta anche grandi nomi come Ben Affleck e Michael Keaton. Ma uno studio non può promuovere efficacemente un blockbuster ad alto budget senza la star del film.

Tuttavia, gli analisti hanno sottolineato che, con gli eroi dei fumetti, il personaggio stesso è spesso una star più grande dell’attore che indossa l’abito in lycra, ed “Ezra non è Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man”. Per come la vede lo studio, The Flash è più di una normale storia di origine di un supereroe. Il film, che inizia mentre Barry Allen viaggia indietro nel tempo per impedire l’omicidio di sua madre, spacca il multiverso DC, aprendo la strada a Batman di realtà alternative per sovrapporsi all’eroe vestito di spandex di Miller. Basti pensare ai potenziali sequel, spin-off e team-up che potrebbero ispirare.

The Flash offre anche alla Warner un altro valido contendente nella sua missione di tenere insieme l’universo cinematografico, e di far concorrenza alla Marvel, senza rivali per ora.

