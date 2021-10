The Flash: Ezra Miller presenta un breve e interessante sneak peek dal film

Il DC FanDome è arrivato, e lo slancio del mondo dei cinecomics ha fatto un nuovo passo avanti.

Leggi anche: Ben Affleck ha parlato del riprendere il ruolo di Batman nel film

Dopo Black Adam, un piccolo sneak peek dietro le quinte di Aquaman and the Lost Kingdoms, finalmente la tanto promessa anticipazione di The Flash di Andy Muschietti è arrivata. Breve ma intensa.

Dopo anni di battute d’arresto nella produzione, cambiamenti di sceneggiatura e ritardi nei programmi causati dalla pandemia, Andy Muschietti è stato scelto per guidare la carica di uno dei film DC più attesi di tutti i tempi. Mentre Barry Allen è stato un personaggio polarizzante nel DCEU, il suo primo film da solista, insieme a non uno ma due Batman, dovrebbe fare scuotere l’intero universo cinematografico – e secondo alcuni anche quello televisivo.

Il regista ha annunciato che lui e il team di The Flash avevano una piccola sorpresa per i fan del velocista, ed ecco quindi un piccolo sneak peek:

E qui sotto alcuni screenshot:

Personaggi nuovi e vecchi si uniranno al film, inclusa la nuova arrivata Sasha Calle nei panni di Supergirl. Altri personaggi chiave di supporto attorno a Barry Allen si stanno facendo strada in The Flash, come la Kiersey Clemons della Snyder Cut e Ron Livingston che sostituisce Billy Crudup nei panni di Henry Allen.

Le stelle sembrano allinearsi per il film solista di Barry Allen, e una nuova conferma dà ancor più speranza per il progetto.

Un rapporto ha confermato che The Flash sta attualmente girando, con la produzione in corso a Londra. Il regista Andy Muschietti e la società di produzione Double Dream della produttrice Barbara Muschietti supervisioneranno le riprese, ed il film conferma segnare il ritorno di Ezra Miller nei panni di Barry Allen. The Flash dovrebbe anche vedere il ritorno del Batman di Ben Affleck, con il Batman di Michael Keaton che potrebbe apparire nel progetto, ma di recente si sono creati dei dubbi per via del Covid e della preoccupazione dell’attore. Secondo quanto riferito, il cast include anche Ian Loh nei panni del giovane Barry Allen, Saoirse-Monica Jackson e Rudy Mancuso in dei ruoli attualmente sconosciuti. Il film sarà diretto dal regista di IT e IT: Chapter Two, Andy Muschietti, con una sceneggiatura di Christina Hodson di Birds of Prey. The Flash uscirà nelle sale il 4 novembre 2022, con Andy Muschietti alla regia, su una sceneggiatura di Christina Hodson, e con Michael Disco e Barbara Muschietti come produttori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...