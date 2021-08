The Flash: Ian Loh ed Andy Muschietti sul set per il compleanno del regista

The Batman di Matt Reeves non è l’unico film DC a ritrarre il Crociato Incappucciato sul grande schermo il prossimo anno.

The Flash con Ezra Miller nei panni di Barry Allen sembra essere pronto per inaugurare il multiverso DC, visto che il Velocista Scarlatto non affronterà solo una versione più oscura di se stesso (secondo i rumor), ma anche le versioni di Batman di Ben Affleck e Michael Keaton.

Diretto da Andy Muschietti, il tanto atteso film da solista di Barry Allen sembra seguire la trama del fumetto “Flashpoint”, il che significa che i fan vedranno l’eroe balzare nel tempo e negli universi; e a quanto pare, il film intende anche mostrare il passato di Allen.

L’attore Ian Loh, che interpreta un giovane Barry Allen, ha pubblicato una foto sul suo Instagram proveniente dal set, con il regista di The Flash, Andy Muschietti, per festeggiare il compleanno del regista. La cosa interessante però è il set in cui i due si sono fatti la foto.

Qui sotto il post:

La foto mostra non solo il first-look a Loh nei panni del giovane Barry Allen, ma anche ciò che il suo personaggio ha apprezzato mentre cresceva tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000.

I poster di film della Warner Bros. come Cani e gatti, Looney Toons: Back in Action e Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed, sono un ritorno al passato particolarmente divertente. Anche se non si sa quanto il pubblico vedrà di Loh nei panni di Barry Allen, il set sembra mettere in scena la sua stanza d’infanzia, ed anche se gran parte della trama del film è ancora tenuta nascosta, sappiamo cosa è successo in quella camera quando Barry era piccolo.

Dal momento che The Flash coinvolge i viaggi nel tempo, vedere il suo personaggio in un’età e in un momento diversi sembra appropriato. Rafforza anche il fatto che The Flash è il film del Velocista Scarlatto, anche se gran parte del clamore è stato generato dalal presenza di diversi Bat men nel film.

