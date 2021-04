The Flash: ICM Partners conferma la partecipazione di Michael Keaton

Il DCEU è stato certamente un disastro negli ultimi tempi. Dopo il fallimento critico e finanziario di Justice League del 2017, la Warner Bros. ha deciso che dovevano dare una svolta decisiva al loro piani per un universo connesso. Sebbene abbiano avuto alcuni successi come Wonder Woman, Aquaman e Shazam, il processo è stato lento.

Un altro intoppo è arrivato sotto forma di Zack Snyder’s Justice League. Un film che la Warner non voleva che esistesse, ma grazie alla pandemia Synder e milioni di fan in tutto il mondo hanno visto esaudito il loro desiderio. Il film e parso essere un successo, ed ha stimolato i fan a mettere su delle nuove campagne per il ripristino del concept originale dello Synderverse. Anche se chiaramente questo non accadrà (vero?), non è una forzatura dire che la Warner ha bisogno di una vittoria. Con la loro lista di film in continua evoluzione, è difficile dire quale dei loro annunci arriverà a buon fine. Sia Black Adam che The Flash, film di cui si è parlato per anni, hanno appena cominciato la propria produzione, e quindi puntiamo su quelli.

La Warner ha fatto scalpore alcuni mesi fa con l’annuncio che Michael Keaton era in trattative per riprendere il suo ruolo di Batman per il film di Flash. Il fatto è che quella partecipazione non è mai stata ufficialmente scolpita nella pietra, almeno fino ad ora.

Secondo The Wrap, Michael Keaton è confermato riprendere il suo ruolo di Batman dopo quasi 30 anni nel prossimo film di Flash. L’agenzia di Michael Keaton, la ICM Partners, ha confermato la notizia. A marzo, Keaton ha condiviso la sua esitazione per unirsi alla produzione britannica del film DC a causa della pandemia di COVID-19, affermando di essere “preoccupato” di contrarre il virus durante le riprese:

“È Covid. Sono più preoccupato. Tengo d’occhio la situazione nel Regno Unito più di ogni altra cosa. Quindi, questa è la mia prima preoccupazione su tutti i progetti. Guardo, controllo e vado, questa cosa può uccidermi, letteralmente.”

Altri personaggi nuovi e vecchi si uniranno al film, inclusa la nuova arrivata Sasha Calle nei panni di Supergirl. Altri personaggi chiave di supporto attorno a Barry Allen si stanno facendo strada in The Flash, come la Kiersey Clemons della Snyder Cut e Ron Livingston che sostituisce Billy Crudup nei panni di Henry Allen.

Le stelle sembrano allinearsi per il film solista di Barry Allen, e una nuova conferma dà ancor più speranza per il progetto.

Un rapporto ha confermato che The Flash sta attualmente girando, con la produzione in corso a Londra. Il regista Andy Muschietti e la società di produzione Double Dream della produttrice Barbara Muschietti supervisioneranno le riprese, ed il film conferma segnare il ritorno di Ezra Miller nei panni di Barry Allen. The Flash dovrebbe anche vedere il ritorno del Batman di Ben Affleck, con il Batman di Michael Keaton che potrebbe apparire nel progetto, ma di recente si sono creati dei dubbi per via del Covid e della preoccupazione dell’attore. Secondo quanto riferito, il cast include anche Ian Loh nei panni del giovane Barry Allen, Saoirse-Monica Jackson e Rudy Mancuso in dei ruoli attualmente sconosciuti. Il film sarà diretto dal regista di IT e IT: Chapter Two, Andy Muschietti, con una sceneggiatura di Christina Hodson di Birds of Prey. The Flash uscirà nelle sale il 4 novembre 2022, con Andy Muschietti alla regia, su una sceneggiatura di Christina Hodson, e con Michael Disco e Barbara Muschietti come produttori.

